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台灣虎航（6757）將於29日轉板上市，掀起申購熱潮，於11月19日至21日辦理公開申購，預計11月25日公開抽籤，每股承銷價40元，公開申購股數1790張，每人限申購1張，申購於昨（21）日下午正式截止，統計3天共有89萬2580人參與申購。據證交所資料顯示，史上衝破百萬人搶申購的新股樂透案，包括有星宇航空160萬、玉山金以及力積電100.1萬件等，接下來為和潤企業的93.2萬件。而這次台灣虎航申購新股案也直接位居歷史第5多人申購，也是今年以來第2高人氣申購案。如果以昨（21）日收盤價72.1元計算，如果投資人順利抽中，潛在獲利價差約為新台幣3.21萬元，吸引股民瘋申購，統計下來中籤率僅有0.2%。台灣虎航先前的競價拍賣過程也創佳績，競拍得標加權平均價62.38元，超額認購率達28.3倍，是競拍新制實施起至今，倍數最高的一檔，最高得標價73元，得標總金額超過4.46億元。台灣虎航今年前十月累積營收為新台幣139.39億元，年增35.7%，前三季EPS已達5.52元，也創下歷史新高。本週更率先同業發放2024年年中績效獎金予員工，不少員工也直接將獎金直接拿去認股。對此，法人表示，透過員工認股，讓員工不僅能分享公司的盈利，亦能實際參與公司的成長，朝企業永續經營目標邁進，間接激勵員工與公司一齊發展，有助於提升公司的整體表現。展望未來，台灣虎航表示，隨著日韓賞楓、滑雪、聖誕節及跨年假期的到來，旅遊熱度不減，新航點及航線也持續增加，從售票及旅遊業者成團情況，法人估第四季可望出現淡季不淡的現象。