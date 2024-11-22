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▲世界棒球12強中華隊先發投手陳柏清先發出戰美國隊。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽中華隊今（22）日上午11點於東京巨蛋對陣勁敵美國隊，力拚超級循環賽首勝，爭取進入冠軍賽的機會。對於台美大戰選擇派出陳柏清先發，而非王牌左投林昱珉，總教練曾豪駒認為陳柏清的球威足夠壓制美國打線，同時先發打序也有變動，提升攻擊破壞力。總教練曾豪駒在賽前表示，陳柏清的第一戰表現內容不錯，因此決定再次派他登板，「陳柏清具備球威，我們希望能他能壓制美國隊，爭取勝利。」至於林昱珉何時先發，曾總並未明說，但推測這位王牌左投將對日本先發。陳柏清在預賽擔任抗日先發，主投3.1局被擊出2安打失掉3分，包括挨了1支全壘打，投出3次保送、1次三振。本季他在中職19場出賽，包括18場先發，繳出6勝10敗、防禦率3.53成績。在打線安排方面，曾豪駒將吉力吉撈·鞏冠擺上第四棒，並讓潘傑楷移防一壘，張政禹擔任先發三壘手，捕手則仍由林家正擔綱，其餘打序保持不變，曾總表示：「選擇吉力吉撈打第4棒，是因為他進入複賽後擊球狀態不錯，期待他能帶來更多破壞力。」中華隊在上一場對委內瑞拉的比賽中，雖然投手群表現穩定，但打線未能有效串聯，最終以0：2惜敗。今日對戰美國，中華隊調整打線，期待發揮預賽強大火力，力求在複賽中搶下首勝。