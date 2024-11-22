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▲GD發布新歌曲〈POWER〉正式回歸樂壇，現在還傳出將推出新節目的好消息。（圖／GD臉書）

▲GD睽違9年再登MAMA表演舞台，有望合作太陽表演。（圖／MAMA IG）

南韓天王BIGBANG隊長GD（G-Dragon，權志龍）10月底發布新歌〈POWER〉正式回歸樂壇，明（23）日更將登上一年一度的MAMA頒獎典禮表演，讓粉絲超級期待。現在還有好消息傳出，GD將合作韓國知名綜藝節目《無限挑戰》的PD（製作人）金泰浩，開設一檔全新節目；據悉兩人已經完成第一次的拍攝，新節目預計在明年播出。GD近日大動作回歸螢光幕，先是去上了劉在錫主持的綜藝節目《劉Quiz》，又在10月31日正式推出新歌〈POWER〉，是他時隔7年再度發行的SOLO單曲，讓粉絲超驚喜。後來MAMA頒獎典禮也公布了GD將作為表演嘉賓登場的好消息，有望和BIGBANG隊友太陽同台演出，一解粉絲渴望BIGBANG合體的相思之苦。近日韓媒《JTBC》報導更報導，GD與知名PD金泰浩達成合作，將拍攝一檔全新節目，預計在明年播出，目前已經完成第一次拍攝。消息曝光後讓粉絲超級期待，已經許久未見到GD主持或是參與任何節目。還有網友在社群上分享一段僅2秒長的影片，拍到GD在街頭閒晃的樣子，疑似在拍攝新節目。目前GD和太陽已經從機場出發，前往日本準備MAMA頒獎典禮表演，尚未公開證實此消息。但GD與金泰浩確實交情不錯，過去在節目《無限挑戰》的「無挑歌謠祭」，GD的綜藝魂就頗受關注；目前節目名稱尚未出爐，很可能是《GD與朋友們》或是《Good Day》（暫譯）。還有相關人士爆料，這個節目是早在GD宣布回歸前，就已經和金泰浩討論好的，可見是他深思熟慮做的決定。