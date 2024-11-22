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勞動部勞發署分屬員工疑似遭到分署長謝宜容霸凌輕生亡，社會各界高度關注。賴清德對離世的勞動部同仁表達哀悼不捨，向家屬道歉，同時也向受影響的同仁道歉政府態度是嚴查嚴辦，還給離世同仁及家屬公道，向社會交代，行政院已經進行處罰，謝宜容2大過懲戒、蔡孟良1大過調離現職，全案移送法案，勞動部長何佩珊請辭獲准。政府會以此事件為戒，避免類似情況再次發生，中央政府以身作則、積極檢討，當前各部會案件迅速查辦，不容不幸事件再次發生，行政院積極檢討反霸凌機制是否周全、落實。第三，要在台灣社會建立有尊嚴、友善的工作環境，霸凌是公私單位都要面對的嚴肅事情，中央政府要帶頭以身作則，未來檢討法令，地方政府也應該進行，檢討法令不足之處修法，建立完善制度，同時推動主管要有同理心，同理同仁辛苦，建立順暢溝通管道，同仁若有困難要有輔導解決機制，避免同仁遭遇困難發生不幸的事情，這樣的作為會推廣到台灣社會，讓台灣職場邁向友善、有尊嚴方向。