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▲笑臉造型花火將亮夜空，微笑迎向新的一年（模擬示意圖）。（圖／高市府提供）

▲2025亞灣跨年花火最佳觀賞點。（圖／高市府提供）

南臺灣跨年品牌「2025高雄跨年晚會─亞灣星海奇航」今（22）日公布將施放千輪版250秒亞灣跨年花火，搭配火星人布魯諾（Bruno Mars）經典求婚神曲〈Just the Way You Are〉，還有夢時代摩天輪彩虹燈光應援，吸睛指數破表的港景煙火秀，不用飛雪梨、在高雄就能看到。市長陳其邁歡迎所有想脫單、想告白或想結婚的朋友，讓亞灣跨年花火為你助攻！陳其邁昨晚也透過臉書剝開跨年彩蛋，宣告燦爛花火搭配Bruno Mars求婚神曲Just the Way You Are，形容現場氣氛絕無僅有、浪漫久久，強調華麗的港景煙火秀，不用飛雪梨、在高雄就能看到，邀請大家一定要來！2025亞灣跨年花火搭配浪漫神曲，預計施放250秒，還有夢時代摩天輪的彩虹燈光來應援；整場煙火精心設計三部曲，序幕是繽紛高雄，由千輪小花絕美綻放，堆疊變化超耀眼；第二幕為銀白高雄，讓夜空降下銀白飛雪，感受浪漫異國風，「終幕─高雄百年好市」，天空與地面同步綻放愛心、笑臉造型花火圖樣，最後以氣勢磅礴的迎賓禮砲及金耀錦冠花火作為終章，象徵「高雄街」改制「高雄市」滿百年的2024年，在迎向嶄新的2025年的分分秒秒都燦爛精彩。亞灣跨年花火最大8吋的高空花火，在會場周邊抬頭就能輕鬆欣賞，最佳觀賞點包括：時代大道、中華五路人行道、金鞏橋，其他建議觀賞點有時代公園及前鎮之星。市府強調，為了民眾安全及花火布設與落焰區的作業，12月30日凌晨0點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，陳其邁跨年花火施放當下也請民眾不要靠近。高雄市政府與LINE TODAY合作舉辦「徐佳瑩、盧廣仲12/31只在高雄跨年演出-你最期待聽到哪一首？」線上票選活動，選出獨家卡司徐佳瑩、盧廣仲最讓你期待的招牌歌曲，為喜愛的歌曲應援，說不定有機會在跨年舞台上聽到喔！線上投票時間自即日起至12月5日22時止，活動期間每人每天可票選3首歌曲，趕快分享給親友一起投起來！2025高雄跨年晚會從花火規模到節目內容，處處都是驚喜彩蛋！邀請所有想脫單、想告白或想結婚的朋友，12月31日晚間18時55分，絕對要到高雄夢時代跨年活動現場，在滿天花火下帶著感動與悸動一同迎接新年到來。