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▲五月天近期迎接巡演的第55場，回想起初次登台的感動。（圖／相信音樂提供）

五月天近來在上海舉辦「回到那一天」25周年巡迴演唱會，幾乎場場都爆滿，尤其唱到嗨歌時，吸引每場4.5萬名歌迷狂歡，但沒想到唱到〈傷心的人別聽慢歌〉、〈派對動物〉、〈離開地球表面〉時，因為實在太嗨，周遭居民驚覺住家明顯搖晃，宛如碰到地震一般。對此，主唱阿信呼籲，大家可以用揮手代替跳躍，避免影響到周邊的居民，五月天所屬經紀公司相信音樂也回應，已在演唱會上呼籲以揮手代替跳動，且順利完成演唱會。五月天近期在上海展開11場演唱會，也順利迎接此次巡演的第55場，讓他們不禁回想起第一次登台的記憶，看著印有自己名字的海報，五月天還是很興奮，阿信說：「在5525演唱會我們讓大家看到現在，也讓大家看到五月天的最初，包括我們最初上台的歌曲，打造第8場專屬的開場。」場景也從第一首〈八月愛人〉唱到現在的〈後來的我們〉，從最初到現在串起五月天的自傳。但不只動人回憶掀起討論，綜合陸媒報導，五月天也因為唱〈傷心的人別聽慢歌〉、〈派對動物〉、〈離開地球表面〉時，現場觀眾時在太嗨，讓附近居民感覺到住家明顯搖晃，更有人指出，當〈傷心的人別聽慢歌〉副歌響起時，住家的窗戶都會發生強烈抖動，因而發出金屬碰撞聲，桌上的水瓶也會跟著晃動。對此，阿信日前在演唱會上呼籲歌迷，當唱到〈派對動物〉、〈離開地球表面〉等嗨歌時，希望大家可以用揮手代替跳躍；相信音樂也指出，「一知道這個狀況後，就在演唱會上呼籲以揮手代替跳動，也順利完成演唱會。」儘量避免造成周遭居民困擾。