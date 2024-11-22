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勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的勞發署長謝宜容神隱多日終於在20日晚間道歉，委由律師發出12點律師聲明，不僅堅稱員工輕生與他的領導風格無關，同時駁斥近期外界對她的各項指控。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，「謝宜容用這12點，來辯論對抗的原因，就是要保住公務員資格、公務員的退休金」。吳子嘉21日在網路節目《董事長開講》中表示，「謝宜容不會被收押，但公務員沒得幹了，公務員只要刑事犯罪之後，公務員資格就會被取消，退休金拿不到了」，最後吳子嘉點出，「謝宜容用這12點，來辯論對抗的原因，就是要保住公務員資格、公務員的退休金，她是在想這個東西」。媒體人張禹宣也說，現在賴清德、卓榮泰說要把這件事送檢調追查，謝宜容就是要跟他們2人對著幹，她的12點律師聲明不是嗆媒體，而是已經準備好要跟總統、行政院長對著幹，「意思說『我絕對不會有罪的啦！你辦不了我啦！我沒有責任』，所以她很多用語都說現場同仁回報、現場同仁表示、根據相關資料，她的意思就是說『我都不知道，我都是第三者，我是局外人』」，這份聲明就是想要脫罪。