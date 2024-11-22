整季2轟卻對敲美國雙響炮！世界12強棒球賽複賽，昨（22）日晚間上演強強對決的「美日大戰」，來自廣島鯉魚隊的二壘手小園海斗，憑藉一己之力以9：1轟垮美國隊。小園海斗單場敲出3支長打，包含2支全壘打，並狂灌進7分打點，不過他在日職整季也只敲出2支全壘打，讓他的日職隊友坂倉将吾，在受訪時都忍不住吐槽：「別開玩笑了。」
單季2轟卻炸雙響炮 連隊友都看傻
日本昨（22）日交手美國，比賽前半段上演投手戰，但卻在5局後風雲變色，雖然Colby Thomas率先開轟，但日本隊猛攻反擊，尤其是小園海斗手感火燙，先是在5局下敲出帶有超前分的2分打點安打，接著連續在7局下、8局下開轟，完成單場雙響砲，且1人就貢獻了7分打點，刷新日本隊史紀錄。
然而，小園海斗本季在日職，總共出賽143場，打擊率2成80，但卻只有2發全壘打。根據日本媒體《The Digest》的報導中，小園海斗在賽後表示：「真的像是奇蹟，但也有點恐怖，明天想要更基本、扎實的去進行比賽。」
而同樣為鯉魚隊效力的坂倉将吾則是在5局下為日本隊攻下首分，對於小園海斗的表現，他說：「我看到的時候覺得很厲害，一整季只有2支全壘打，但今天單場就有2支全壘打。」並開玩笑吐槽說道：「別開玩笑了！」
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日本昨（22）日交手美國，比賽前半段上演投手戰，但卻在5局後風雲變色，雖然Colby Thomas率先開轟，但日本隊猛攻反擊，尤其是小園海斗手感火燙，先是在5局下敲出帶有超前分的2分打點安打，接著連續在7局下、8局下開轟，完成單場雙響砲，且1人就貢獻了7分打點，刷新日本隊史紀錄。
然而，小園海斗本季在日職，總共出賽143場，打擊率2成80，但卻只有2發全壘打。根據日本媒體《The Digest》的報導中，小園海斗在賽後表示：「真的像是奇蹟，但也有點恐怖，明天想要更基本、扎實的去進行比賽。」
而同樣為鯉魚隊效力的坂倉将吾則是在5局下為日本隊攻下首分，對於小園海斗的表現，他說：「我看到的時候覺得很厲害，一整季只有2支全壘打，但今天單場就有2支全壘打。」並開玩笑吐槽說道：「別開玩笑了！」
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