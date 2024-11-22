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整季2轟卻對敲美國雙響炮！世界12強棒球賽複賽，昨（22）日晚間上演強強對決的「美日大戰」，來自廣島鯉魚隊的二壘手小園海斗，憑藉一己之力以9：1轟垮美國隊。小日本昨（22）日交手美國，比賽前半段上演投手戰，但卻在5局後風雲變色，雖然Colby Thomas率先開轟，然而，小園海斗本季在日職，總共出賽143場，打擊率2成80，但卻只有2發全壘打。而同樣為鯉魚隊效力的坂倉将吾則是在5局下為日本隊攻下首分，對於小園海斗的表現，他說：「我看到的時候覺得很厲害，一整季只有2支全壘打，但今天單場就有2支全壘打。」