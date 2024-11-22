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總統賴清德將在下周展開「繁榮南島，智慧永續」之旅，預計率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國。對於出訪期間是否會過境美國夏威夷或關島，外交部政務次長田中光今（22）日表示，過境行程仍在規劃中，目前仍無法透露。賴清德11月30日將啟動「繁榮南島，智慧永續」之旅，訪問帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島共和國等南太3友邦，預計12月6日返抵國門，而這也是賴清德任內首度出訪。總統府上午10時舉行「總統出訪太平洋友邦記者會」，包含發言人郭雅慧、田中光出席。外界關切賴清德出訪期間是否過境美國夏威夷或關島，田中光回應，過境規劃都在規劃中，目前仍無法透露，但會注意四大原則，包含安全、尊嚴、便利、舒適。至於何時宣布過境行程？田光中說，過境安排還在規劃中，適當時間會和大眾說明。