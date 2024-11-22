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道奇日本巨星大谷翔平今天以全票獲選國聯MVP，成為史上首位指定打擊MVP，旅美第7年的他締造無數紀錄，引發了一個略顯提早的話題，「大谷何時能入選名人堂？」日本大聯盟專家福島良一認為，就算大谷現在立刻退役也會入選。大谷本季締造54轟、59盜史詩級紀錄，並幫助道奇拿下世界冠軍，今天全美棒球記者協會公布年度MVP獎項，大谷擊敗大都會明星游擊Francisco Lindor、響尾蛇Ketel Marte以全票獲選，繼2021、2023年後再次拿下MVP，且在美聯跟國聯都獲獎，成為史上第2人。對於大聯盟球員來說，入選美國「棒球名人堂」被視為至高無上的榮耀，名古屋名城大學副教授兼棒球歷史學者鈴村裕輔表示，「自1936年首次評選以來，至今只有273名球員成功入選，用日本更熟悉的舉例來說，就像相撲界的橫綱一樣，是極為稀有的地位。」日本傳奇鈴木一朗今年入列在名人堂候選名單內，掀起「下一人就是大谷了」的討論，福島良一表示入選名人堂的條件是，「在大聯盟至少效力10年，並退役至少5年，符合這兩條件的候選人將由資深棒球記者根據選手成績、體育精神等進行投票。」「即使大谷現在立刻退役，他在5年後也很有可能入選名人堂。」即便大谷才剛結束旅美第7年，福島良一認為大谷三度獲選MVP，進入「50轟50盜」俱樂部、拿下冠軍，「僅憑這7年的表現，他已經被認為具有破例入選名人堂的資格了。」鈴村裕輔補充，過去來自波多黎各的Roberto Clemente曾破例入選名人堂，他在1972年為遭受大地震的尼加拉瓜運送救援物資時，不幸因飛機事故而逝世，當時仍未退役的他，隔年便破例被選入名人堂，「他和鈴木一朗一樣都達成了3000安的成就。」