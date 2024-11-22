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2025年即將到來，迎接公司化第2年的台鐵公司推出2025年桌、月曆，除了有改造完成及加入營運的觀光列車外，再搭配台灣各地美景，一共有2款，價格200元到250元間，預計11/25起網路開放預購，實體門市12/13開賣。台鐵公司表示，迎接公司化第2年，推出2025年桌曆「全心投入嶄新服務」及「軌跡．延續」，亮點包含E500電力機車啟航大合照，或是海風、山嵐號的交會畫面，又或是睽違20年再訪平溪線的藍寶寶，以及R200的柴電機車排排照。台鐵公司表示，此次販售的2025年桌曆，「全心投入 嶄新服務」每份售價200元，「軌跡．延續」售價250元。台鐵會員獨享網路預購優惠，11/25到11/30間在台鐵夢工場網路商店預購桌曆或月曆，可享有合購價399元優惠，每人每筆訂單限購5組，滿5組可享有免運費優惠，限量販售300組。實體門市則預計12/13開賣。