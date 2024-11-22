有著「燒肉南霸天」稱號的「碳佐麻里」，其創始店「台南府前店」將營業至11月24日，整個團隊也將遷址到號稱「全球最大燒肉旗艦園區」的「台南新興園區」，並確定於12月7日開幕且包含在同園區的天鍋麻辣也同日開幕。最新開幕優惠曝光，12月7日、8日限時兩日到「台南新興園區」用餐，不管是在碳佐麻里燒肉還是在天鍋麻辣，吃多少就送多少，例如吃一千就送一千（包含500元燒肉兌餐贈品券＋500元天鍋兌餐贈品券），贈品券可於下次消費時全額抵用，因此該優惠幾近於「買一送一」。而開幕手兩日的訂位，也將在12月1日中午12:00開搶。
有「燒肉南霸天」稱號「碳佐麻里」發源自台南，旗下在台南、高雄目前各有2家分店，走精品燒烤路線，嚴選肉品之外，還不定時有服務人員幫忙代烤，每家分店都是人氣餐廳，經常一位難求。
而碳佐麻里創始店即「台南府前店」，確定僅營業至11月24日，整個團隊也將遷址到號稱「全球最大燒肉旗艦園區」的台南新興園區，並將於12月7日開幕，佔地千坪的園區，除了碳佐麻里燒肉，還有旗下火鍋、湘菜等多個品牌進駐，其中天鍋麻辣也同步12月7日開幕。
碳佐麻里創立於2002年，當初於台南府前路上創立了「炭佐麻里炭火工房 燒肉居酒屋」，2004年改成碳佐麻里府前店，成為當時台南最大燒肉餐廳，營業20多年後，確定碳佐麻里的這個府前路的「起家厝」將歇業，轉戰至台南南區鹽埕段「商八」土地，即17線(中華西路一段)、新興路的交叉口，也就是前往安平港的主要道路旁，該點除了有碳佐麻里，一旁更有誠品生活。
「碳佐麻里新興園區」將於12月7日開幕，目前開放訂位，有兩種訂位方法，第一是在inline線上預約（連結按此），每次可以預約1位～8位的訂位；第二種是電話專線預約(06)2910-777，專門給要訂到9位以上的訂位。可訂位期間為即日期～12月06日（五），其中專線服務時間是12:00pm-18:00pm，可下訂2024年12月9日（一）～ 2025年2月28日（五）的預約，也就是包含春節檔期。
至於開幕兩日即12月7日與8日之座位目前還未釋出，因為需要在12月1的中午12:00才開放訂位，至下午18:00，線上預約與專線電話兩方式。想要搶先吃到碳佐麻里最新分店並賺到幾近於「買一送一」優惠的民眾，勢必要拿出搶演唱會門票的精神。
至於以麻辣鍋起家的馬辣集團，旗下也有燒肉品牌，近日擴大布局啟動展店，
除旗下人氣燒肉品牌「熊一燒肉」10月歡慶連開三店外，12月時「 新馬辣經典麻辣鍋」、「夯下去和牛燒肉」 也將同步插旗高雄富國路，2025年展店目標更上看30店。因應 2025年擴展需求，馬辣集團也宣布開出600個職缺。
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而碳佐麻里創始店即「台南府前店」，確定僅營業至11月24日，整個團隊也將遷址到號稱「全球最大燒肉旗艦園區」的台南新興園區，並將於12月7日開幕，佔地千坪的園區，除了碳佐麻里燒肉，還有旗下火鍋、湘菜等多個品牌進駐，其中天鍋麻辣也同步12月7日開幕。
碳佐麻里創立於2002年，當初於台南府前路上創立了「炭佐麻里炭火工房 燒肉居酒屋」，2004年改成碳佐麻里府前店，成為當時台南最大燒肉餐廳，營業20多年後，確定碳佐麻里的這個府前路的「起家厝」將歇業，轉戰至台南南區鹽埕段「商八」土地，即17線(中華西路一段)、新興路的交叉口，也就是前往安平港的主要道路旁，該點除了有碳佐麻里，一旁更有誠品生活。
「碳佐麻里新興園區」將於12月7日開幕，目前開放訂位，有兩種訂位方法，第一是在inline線上預約（連結按此），每次可以預約1位～8位的訂位；第二種是電話專線預約(06)2910-777，專門給要訂到9位以上的訂位。可訂位期間為即日期～12月06日（五），其中專線服務時間是12:00pm-18:00pm，可下訂2024年12月9日（一）～ 2025年2月28日（五）的預約，也就是包含春節檔期。
至於開幕兩日即12月7日與8日之座位目前還未釋出，因為需要在12月1的中午12:00才開放訂位，至下午18:00，線上預約與專線電話兩方式。想要搶先吃到碳佐麻里最新分店並賺到幾近於「買一送一」優惠的民眾，勢必要拿出搶演唱會門票的精神。
至於以麻辣鍋起家的馬辣集團，旗下也有燒肉品牌，近日擴大布局啟動展店，