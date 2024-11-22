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勞動部勞發署北分署39歲吳姓員工疑不堪長期職場霸凌輕生，輿論炸鍋，勞動部長何佩珊20日宣布請辭，行政院長卓榮泰、總統賴清德也先後道歉，而被控霸凌的分屬長謝宜容也在20日發出聲明道歉，但仍強調自己與吳姓員工輕生無關。台北市議員李宇翔在臉書PO出吳姓公務員家屬聲明，感謝各界對此事關心，他們也想知道吳姓員工在工作上受到什麼巨大壓力，但希望媒體不要打擾吳姓員工年邁的父母。李宇翔在臉書PO出吳姓公務員家屬聲明，內容寫道「我是勞動部勞動力發展署北分署已故吳姓同仁家屬，非常感謝各界對此事的關心。我們對祂的離去，萬分哀慟、震驚，也想知道祂在工作上到底發生了什麼事、受到什麼巨大壓力，讓祂忍心拋下摯愛的家人們。此事現已移送檢調調查，我們不便對外發言。特別請媒體朋友們體諒衪年邁父母白髮人送黑髮人的悲痛和辛酸，不要來打擾他們，讓他們在每天心如刀割之外，還要承受各種驚嚇，這不也是一種欺凌嗎？他們現在只有無止盡的眼淚，拜託媒體朋友行行好，感謝。」李宇翔也說，家屬不願意受訪，也未曾表達過要受訪，拜託各位媒體記者朋友們，給老人家們一個空間，尊重他們選擇，不要讓家屬在悲痛的情緒下，還要處理和媒體的溝通，「拜託大家了，謝謝！」