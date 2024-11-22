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▲湯姆克魯斯（左）與妮可基嫚曾是好萊塢最風光的紅星夫妻，就算離婚超過20年，相關話題永遠不會消失。（圖／美聯社／達志影像）

妮可基嫚雖然與湯姆克魯斯離婚超過20年，和他的那段婚姻卻永遠是她受訪時避不掉的話題。網上流傳一張她穿著紅色上衣、綠色褲子走在路上，雙臂半伸出、嘴巴張開，像是「如釋重負」般表情的偷拍照，說是她在律師事務所簽字與湯姆克魯斯離婚後的立即反應，後來成了網路迷因。近日她受訪被問到照張照片，表示那並非自己被偷拍，而是從一部電影裡的畫面截圖，想不到真有人認真比對她的影片，宣稱她在撒謊。公眾人物都有自己不太想面對的時刻，有時候未必對大眾講真話。可是妮可基嫚這張被認為是「離婚後真實情緒」的偷拍照，她事隔多年後鄭重否認，一位跨性別作家詹姆斯法蘭基湯瑪斯卻不買單，還花時間去找答案，堅信當初狗仔隊真的拍到了她下定決心與湯姆克魯斯分道揚鑣後的樣子，在Ｘ上寫道：「她沒有講清楚是哪一部片的畫面，也沒有她的任何粉絲軍團成員能夠提出是哪部作品，所以我可以很放心、確定的講，這真的就是她離婚後的偷拍照。如此公然向妮可基嫚宣戰，馬上有不少網友附和，也跟進開砲：「我還真想不到她哪部片子裡有素顏又沒戴假髮？」還有繼續進攻：「我也不知道有哪部片子會叫她穿成這樣？」更有人宣稱：「我看了半天決定放棄了，因為沒有哪一部她當年的電影有這種畫面。」砲火猛烈到妮可的「粉絲軍團成員」回應，推測或許是片子裡面拍了沒被剪進去的片段，怎麼可以很武斷的說妮可基嫚就是在撒謊騙人？也有的粉絲自行腦補：「雖然這是在亂說，可是我很喜歡把這個想成是她本來要拍《凶線第六感》時試拍、沒用的畫面。」該片原本鎖定妮可基嫚主演，最後變成梅格萊恩接手。對於大家在網路上公然討論她是否撒謊，妮可基嫚方面沒有任何回應。