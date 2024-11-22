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總統賴清德11月30日將啟動「繁榮南島，智慧永續」之旅，預計率團訪問友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國。由於過去中方都會派員干擾出訪行程，外交部政務次長田中光今（22）日向中國喊話，不要做無謂的干擾、甚至發動僑胞抗議，而在維安方面，會與相關單位合作，確保出訪行程順利。賴清德11月30日將啟動「繁榮南島，智慧永續」之旅，訪問帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島共和國等南太3友邦，預計12月6日返抵國門，而這也是賴清德任內首度出訪。總統府上午10時舉行「總統出訪太平洋友邦記者會」，包含發言人郭雅慧、田中光出席。媒體詢問，過去我國元首出訪時，中方都會動員留學生進行騷擾，國安單位是否有相關因應措施？田光中回應，外交部一向注重高層出訪，因此維安上會做充分準備，也要利用這次機會，呼籲中國不要做無謂干擾、發動僑胞。田光中指出，在地大使館會與當地僑胞、安全單位等充分合作，確保這次出訪沒有無端騷擾，「這點我們有注意到」。媒體追問，如何看待中國喊話美方，不能讓賴清德過境美國？田中光回應，中國會用盡方法阻礙台灣，台灣不會隨之起舞，「我們會做該做的事、做該做的規劃」。