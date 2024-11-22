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新北中信特攻球團昨（21）日宣布，與陣中中鋒譚傑龍選手終止合約。今日根據媒體報導，他被控向國中女學生索取不雅影片，對方感到不適向學校通報。目前向中信特攻求證，中信特攻總經理劉志威表示： 「公告內容以新聞稿為主，其餘事項因牽涉到第三方及個人隱私，不便多做說明，謝謝關心。」譚傑龍在被解約前，網路上就已經開始有關於他的傳聞，疑似是捲入桃色風波，而遭到球團裁掉，目前他已搬離球隊宿舍了。但真實情況如何，球團和本人至今都尚未出面解答，譚傑龍也已經關閉個人社群網站。在X（原推特）上疑似流傳著譚傑龍的不雅影片，今日根據《自由時報》報導，他還被控涉嫌向桃園市某所國中的女學生索不雅影片，讓對方感到不適，在20日向學校通報，但尚未報警處理。關於此事，目前記者已向中信特攻球團求證，對此中信特攻總經理劉志威表示： 「公告內容以新聞稿為主，其餘事項因牽涉到第三方及個人隱私，不便多做說明，謝謝關心。」中信特攻昨天在聲明稿中表示，旗下之譚傑龍選手，已違反球團管理規範道德條款，對譚傑龍選手個人及球團所屬企業集團之社會形象帶來負面影響，經多方考量後，中信特攻球團決議與譚傑龍選手終止合約。強調球團除了對球員競賽場上的表現予以要求之外，也堅信維護道德規範對於團隊每一位成員都是不可或缺的職業素養，未來中信特攻將更加強化內部教育與監督機制，以確保團隊成員皆遵守道德規範，善盡企業社會責任。姓名：譚傑龍生日：2000年6月2日國籍：中華民國、英國、愛爾蘭身高：2.05公分學歷：泰山高中、世新大學、英屬哥倫比亞大學職籃生涯：PLG福爾摩沙台新夢想家、T1（TPBL）新北中信特攻