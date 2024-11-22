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▲T1 的CEO Joe Marsh稍早也正式發出與粉絲的問答與本人聲明，其中更透露「HLE其實也是被動方」。（圖／翻攝LoLwiki）

▲韓華 HLE 在20日晚間正式官方宣布迎來 Zeus 的加盟，Zeus與Doran確定互換東家。（圖／翻攝HLE臉書）

2024年《英雄聯盟》全球總決賽冠軍隊伍 T1 的二連霸陣容「ZOFGK」慘遭拆夥，全球粉絲都還沉浸在 Zeus 離開T1 的悲傷之中，過程中也傳出 T1 與 Zeus 經紀公司 THE PLAY 協商相當不愉快。對此，T1 的CEO Joe Marsh稍早也正式發出與粉絲的問答與本人聲明，其中更提到「HLE其實也被蒙在鼓裡」。在 11月20日 T1 與 Zeus 續約失敗的當下，T1 的CEO Joe Marsh就在網路上開設了提供粉絲們詢問問題的討論串，經過他本人使用英文回應後，再由T1人員進行翻譯成韓文、中文等版本。首先 Joe 仍祝福 Zeus 未來一切順利，宙斯為自己做出了最好的決定，我們真誠地尊重他的選擇。我祝願 Zeus 未來一切順利。首先被問到與HLE之前對 Zeus 的合約報價有20億韓元（約新台幣4600萬）價差的問題，Joe直球回應：「這不是真的。我們從來沒有機會匹配任何報價。此外，Zeus經紀人沒有對我們發送的提案提出任何還價方案。我們甚至到現在沒有收到 Zeus 經紀人的還價，所以我們甚至沒有機會匹配他們的報價。如果我們得到了機會，也願意匹配韓華的條件，但可惜這樣的機會從未出現」。Joe也說道，T1的目標是為「ZOFGK」每位選手在各自的位置上提供最高的薪水，以這個目標為基礎，我們與所有玩家的經紀人進行了談判，也包含Zeus 的經紀人。然而，在整個過程中，Zeus 的經紀人沒有向我們提供任何有關金額數字提案。Zeus 已經與其他隊伍完成簽約。在續簽下Oner、Gumayusi以及Keria之後，T1也持續向 Zeus 的經紀人提出了進一步的報價，但依舊沒有得到任何選擇或明確的答案，Joe坦言：「我們已經準備好滿足 Zeus 的提議，我們相信如果經紀人清楚他們的去向，談判會順利得多。」此外，Joe也表示，。經紀公司的操作手法，也讓Joe感嘆，「Zeus 在對他的未來做出如此重要的決定時，應該得到透明度和公平性，T1 從上到下都一致希望 ZOFGK 陣容能夠延續下去」，但最終的決定權還是在選手身上，未來也期待有一天能再次歡迎 Zeus 回家。而針對Joe訴說的簽約過程內幕， Zeus 所屬的經紀公司 Theplay 也火速發出聲明反擊，稱 T1 這次的問答活動帶來許多聲量，但有許多內容被誇大以及與事實不符，將會盡快提供詳細資訊，呼籲粉絲不要對選手本人進行不理智的批評。