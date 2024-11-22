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日產車業盈利惡化，泰國廠近期更裁員1000人，日產汽車業龍頭之一裕隆 （Nissan）發言人昨(21日) 表示，約6%美國員工已接受提前退休計畫，並且將在泰國裁減大約1,000個工作崗位，引起外界關注。綜合外國媒體報導，日本裕隆汽車的現階段施行的裁員計劃，只是這家陷入困境的日本汽車製造商在全球裁員9,000人計畫的一部分。《路透社》引述消息人士所言，指出日產企業計劃在明年9月前將泰國一號廠部份停產，並將業務合併到二號廠，這是日產企業在泰國的兩家組裝工廠。日產汽車本月初公布財報顯示，在全球汽車市場競爭日益激烈和銷量下滑的壓力下，上季營收不及預期且出現虧損，因此宣布26億美元的撙節計畫，其中包括裁員9,000人、全球產能大砍 20%，與此同時還大幅下修全年財測。由於電動車興起，加上許多國家推出優惠電動車的政策，讓日產車業的利潤急劇下滑，根據財報，日產汽車2025會計年度第二季營收年減5.08%至2.99兆日元，低於市場預期的3.05兆日元；該季淨損93.4億日元，遠低市場預期的獲利490.7億日元、營益年減84.67%至319.1億日元，遠遠不及市場預期的652.2億日元。財訊傳媒董事長謝金河昨（21）日也在臉書表示，中國經濟惡化也影響日產車業的盈虧。他說：「受到中國撞擊最大的是裕隆日產汽車，裕日車從449元跌至89元，中國收益正快速減少，21年裕日車的中國收益36.68億，今年第三季只剩9442萬元，裕日車的EPS從24.27元快速下降，今年前三季只剩3.61元，美好的時代已成往事！」