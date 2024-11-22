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世界棒球12強循環賽，昨天首戰開打，美國最終遭日本打爆以1：9吞敗，其中美國投手控球失準，投了4顆觸身球引起熱議，美國教頭Mike Scioscia坦言球隊需要重新調整狀態，目標仍是爭冠，今天對中華隊之戰要強勢反彈。Scioscia賽後表達對投手群的不滿，「比賽前半段我們打得不錯，Colby Thomas的全壘打非常精彩，但後半段我們犯下了太多錯誤。對手（日本）攻擊力非常強，成功壓制了我們的陣容，投手們需要作出改進，未來幾場比賽必須投出更好的表現。」美國昨天先發投手44歲老鬼左投Rich Hill主投4局僅被敲1安、飆5三振無失分退場，但後續牛棚崩盤，日本馬上在5局下破蛋，7局下，美國投手更是單局丟出3顆觸身球，讓日本球迷痛批，「若不是國際賽，早就打起來了。」日本隊全場挨了4次觸身球。美國輸掉首戰後，今天對中華隊、明天對委內瑞拉都必須贏球，才有機會晉級冠軍戰，Scioscia強調仍對球隊有信心，「我們擁有最好的球員陣容，雖然首戰結果不理想，但必須盡快調整心態。我們會全力以赴，爭取連勝，朝奪冠的目標邁進。」並要球員保持積極心態，要在接下來的比賽中強勢反彈。