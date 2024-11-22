韓國音樂圈年度盛事MAMA頒獎典禮（MAMA Awards）今（22）日正式登場，第1場在美國洛杉磯舉行，當地時間21日下午4點開始，各大巨星陸續登上紅毯。星光大道嘉賓包含JYP（朴軫永）、ILLIT、KATSEYE、RIIZE、TWS等，還有擔任頒獎典禮主持人的韓劇男神朴寶劍。JYP身穿螢光粉色西裝現身，表示自己會努力跳舞直到60歲；朴寶劍則是一出場就露出燦笑，迷倒萬千粉絲。
MAMA紅毯帥氣焦點！JYP西裝超亮眼、朴寶劍露燦笑
MAMA美國場表演嘉賓包含ILLIT、JYP、KATSEYE、RIIZE、TWS、YOUNG POSSE、安德森帕克，紅毯、典禮主持人分別是Eric Nam、朴寶劍。稍早各大巨星陸續走上紅毯登場，52歲的JYP打扮最吸睛，他身穿螢光粉色西裝，搭配黑色燈籠褲加黑襪、黑鞋，充滿時尚感。JYP受訪時也笑說，很感謝粉絲一路以來的支持，自己會努力跳到60歲，讓觀眾笑翻。
朴寶劍走紅毯則身穿黑色雙排扣西裝，搭配白色襯衫和胸口點綴的紅花，一如既往的帥氣又不失優雅，看起來別具紳士氣質。朴寶劍這次也以微捲髮的髮型登場，看起來還是陽光大男孩的形象，搭配他的招牌燦笑，瞬間迷倒數萬粉絲。
男團RIIZE則以全黑西裝穿搭亮相，有趣的是，頒獎典禮這天碰巧是成員炤熙的生日，粉絲尖叫喊道生日快樂，炤熙也謝謝大家的祝福，表示很開心可以在這天參與MAMA。女團ILLIT則以黑白統一的服飾走上紅毯，成員造型略帶公主風元素，有蝴蝶結和百褶裙，氣質優雅又甜美，更襯托出ILLIT的清純可愛。
由多國成員組成的國際女團KATSEYE，一現身也掀起關注，幾人身穿不同顏色的棒球外套，打扮有濃濃的美式校園風格，魅力十足。成員也清唱歌曲〈Touch〉、展示部分舞蹈炒熱現場氣氛。她們更以優秀的語言能力受訪，現場分別用英文、韓文、粵語向粉絲打招呼，獲得各方粉絲的讚賞。
🔴MAMA直播資訊這裡看：
典禮日期：2024年11月21日（星期四）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／08：00）
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／11：00）
舉行地點：美國杜比劇院
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費）
Mnet TV YouTube（全球／免費）
M2 YouTube（全球／免費）
KCON official YouTube（全球／免費）
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MAMA美國場表演嘉賓包含ILLIT、JYP、KATSEYE、RIIZE、TWS、YOUNG POSSE、安德森帕克，紅毯、典禮主持人分別是Eric Nam、朴寶劍。稍早各大巨星陸續走上紅毯登場，52歲的JYP打扮最吸睛，他身穿螢光粉色西裝，搭配黑色燈籠褲加黑襪、黑鞋，充滿時尚感。JYP受訪時也笑說，很感謝粉絲一路以來的支持，自己會努力跳到60歲，讓觀眾笑翻。
朴寶劍走紅毯則身穿黑色雙排扣西裝，搭配白色襯衫和胸口點綴的紅花，一如既往的帥氣又不失優雅，看起來別具紳士氣質。朴寶劍這次也以微捲髮的髮型登場，看起來還是陽光大男孩的形象，搭配他的招牌燦笑，瞬間迷倒數萬粉絲。
男團RIIZE則以全黑西裝穿搭亮相，有趣的是，頒獎典禮這天碰巧是成員炤熙的生日，粉絲尖叫喊道生日快樂，炤熙也謝謝大家的祝福，表示很開心可以在這天參與MAMA。女團ILLIT則以黑白統一的服飾走上紅毯，成員造型略帶公主風元素，有蝴蝶結和百褶裙，氣質優雅又甜美，更襯托出ILLIT的清純可愛。
由多國成員組成的國際女團KATSEYE，一現身也掀起關注，幾人身穿不同顏色的棒球外套，打扮有濃濃的美式校園風格，魅力十足。成員也清唱歌曲〈Touch〉、展示部分舞蹈炒熱現場氣氛。她們更以優秀的語言能力受訪，現場分別用英文、韓文、粵語向粉絲打招呼，獲得各方粉絲的讚賞。
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典禮日期：2024年11月21日（星期四）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／08：00）
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／11：00）
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