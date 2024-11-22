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▲台中市長盧秀燕邀請民眾明晚一起到台中市府前廣場「吃爆太陽餅，嗑日挺台灣」。（圖／台中市政府提供，2024.11.22）

世棒12強4強複賽中日大戰明晚登場，台中市政府將在府前廣場舉辦直播派對，邀球迷一起在1300吋大螢幕前加油吶喊。市長盧秀燕表示，現場將發送2000個太陽餅，大家一起「吃爆太陽餅，嗑日挺台灣」。對於議員建議山海屯區也開直播，盧秀燕表示看棒球並不難，電視網路都有直播，既然要集氣，場面搞越大聲勢愈好，歡迎齊聚到市府廣場為中華隊加油。世界棒球12強4強複賽中華隊挺進東京，中日大戰明（23）日登場，台中市長盧秀燕對中日大戰很有信心，她表示為了力挺中華隊，周末夜除了在市府廣場舉辦直播派對，現場還將發送超過2000個太陽餅，邀民眾一起「吃爆太陽餅，嗑日挺台灣」。對於藍綠議員建議在山海屯區加開直播場，讓更多人為中華隊加油，甚至不惜相約跳廣場舞。盧秀燕認為，看棒球並不難，手機、電視都有直播，但既然要集氣，就要把場面搞大，大家一起來，聲勢才會好。市府舉行直播派對，當然人愈多愈好。她歡迎周末大家到市府廣場一起吃太陽餅、一起集氣，為中華隊加油。