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▲台北萬豪酒店一樓的半自助式餐廳「Garden Kitchen」，將於12月1日起推出全自助式下午茶吃到飽，最吸引人的吃得到白蝦、淡菜等生猛海鮮的是極鮮海物區。（圖／台北萬豪提供）

▲「夢幻甜點區」無限量供應台北萬豪點心房每日特製的精品蛋糕、迷你馬卡龍、法式Bon Bon棒棒糖等。（圖／台北萬豪提供）

▲高雄洲際酒店推出假日早午餐吃到飽，選於SEEDS大地義式餐廳推出全新自助饗宴 「悠閒週末義式早午餐」，2024 年 11 月 23 日起開賣。（圖／高雄洲際提供）

▲此次高雄洲際酒店「SEEDS大地義式餐廳」全新「悠閒周末義式早午餐」，菜色相當精緻，還有少見的西瓜比薩 Melon Pizza。（圖／高雄洲際提供）

位於台北萬豪酒店一樓的半自助式餐廳「Garden Kitchen」，今年首次打破框架，12月1日起將推出全自助式下午茶吃到飽，每週三至週日下午15:00至17:00供應，全新規劃六大美食主題區，一次網羅超過50種自助美饌料理，原價每位1,080元+10%，自12月1日至2025年2月28日試營運，優惠每位只要899元+10%。被譽為台北最美Semi-Buffet的Garden Kitchen，擁有180個座位。全新推出的下午茶時段，結合半開放式廚房空間設計，全新規劃六大主題區，像是漁港直送「極鮮海物區」，提供鮮甜白蝦、淡菜、白蛤及煙燻鮭魚及多款主廚特製海鮮開胃菜；「精湛冷盤區」20種特選LED燈無農藥栽種蔬菜、健康天然的各式進口堅果及精選冷切肉品與世界級乳酪。「環球熱食區」網羅中式、泰味、印度、南洋等亞洲風味料理以及義、法及歐陸異國料理，多款由國宴主廚精心設計的中式料理，還有少見的印度特色菜餚，以及大人小孩都愛的泰式炸雞翅、酥炸熱食、現烤義式披薩、風味德國豬腳、焗烤義大利麵等。「現切肉食吧」每日精選爐烤肉品，專業師傅現點現切，多款風味醬汁任選搭配。「現點現做區」則提供台灣特色小吃如彰化油封肉圓、台南擔仔麵等在地美食。宛如奢華精品櫃的「夢幻甜點區」陳設格外吸睛，無限量供應台北萬豪點心房每日特製的精品蛋糕、迷你馬卡龍、法式Bon Bon棒棒糖、檸檬塔、巧克力蛋糕等琳瑯滿目各式繽紛甜點，以及時令鮮果、哈根達斯冰淇淋等。為餐敘畫下甜蜜句點。Garden Kitchen全自助式下午茶吃到飽，自12月1日起之每週三至週日下午3時至5時供應。成人用餐每位1,080元+10%，6至12歲孩童每位540元+10%。12月1日至2025年2月28日試營運期間，嚐鮮價成人每位899元+10%。自助美饌餐檯菜色隨季節更換，依餐廳現場實際供應為主。至於高雄洲際酒店則新推出假日早午餐吃到飽，迎來新任義大利籍餐飲總監 喬納然（Gennaro Avagnale），擁有近 30 年在全球各地餐飲業的豐富經驗，將在SEEDS大地義式餐廳推出全新自助饗宴 「悠閒週末義式早午餐」，2024 年 11 月 23 日起開賣。早午餐佳餚中包含「爐烤義式脆皮豬」、「那不勒斯馬鈴薯蛋糕」、「義式獵人燉雞」、「托斯卡尼燉海鮮」及 「義式燉牛肚」等經典義式風味菜餚。此外還有歐式麵包、比薩，尤其更不能錯過「老奶奶蛋糕」、「含羞草蛋糕」、「巴伐利亞」、「提拉米蘇」以及「義大利冰淇淋」等多道傳統義大利甜點，還有趣味十足的「西瓜比薩」。現場也提供各式經典義大利調酒暢飲，包含「貝里尼」及「桑格麗亞」。「悠閒週末義式早午餐」單人品賞2,080元 + 10%，餐點供應時段為12:00至15:00。餐廳夠有優惠，即日起至2025年 3 月底前，每位成人將額外獲贈「主廚特製龍蝦」半隻。