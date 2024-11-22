陳傑憲連6場敲安寫紀錄！世界12強棒球賽，中華隊今（22）日進行複賽第2戰，交手棒球強權美國隊，兩隊目前在循環賽戰績都是0勝1敗。中華隊外野手陳傑憲維持火燙手感，擔任先發第2棒，在首局首打席就敲出安打，將個人連續敲安場次推進到6場，同時，超越林智勝、王柏融等人，締造中華隊的隊史新紀錄。
12強賽場場敲安 打擊率持續攀升
美國隊本場先發Zac Grotz，今年在墨西哥聯盟效力蒙克洛瓦鐵人隊，拿下7勝1敗、防禦率2.35的優異成績。不過中華隊在首局就有攻勢，第2棒林立率先敲出中外野安打，陳傑憲也接力敲出右外野落地安打，讓中華隊形成一出局、一三壘有人局面。
可惜本場先發第4棒的吉力吉撈·鞏冠，瞄準首球出擊，打成1支內野雙殺打，讓中華隊攻勢戛然而止。繼前場3安猛打賞的表現後，陳傑憲在首打席就敲出安打，目前包含預賽4戰以及複賽2戰都有敲安，已經連續6場比賽敲安。
超越中華隊12強史上「最長連續安打」紀錄，過去的紀錄保持人是2015年的林智勝、王柏融以及2019年的胡金龍，3人都曾連續5戰敲安，如今紀錄被陳傑憲刷新。算入該打席後，陳傑憲總共18個打席，敲出12支安打，打擊率上升到6成67。
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美國隊本場先發Zac Grotz，今年在墨西哥聯盟效力蒙克洛瓦鐵人隊，拿下7勝1敗、防禦率2.35的優異成績。不過中華隊在首局就有攻勢，第2棒林立率先敲出中外野安打，陳傑憲也接力敲出右外野落地安打，讓中華隊形成一出局、一三壘有人局面。
可惜本場先發第4棒的吉力吉撈·鞏冠，瞄準首球出擊，打成1支內野雙殺打，讓中華隊攻勢戛然而止。繼前場3安猛打賞的表現後，陳傑憲在首打席就敲出安打，目前包含預賽4戰以及複賽2戰都有敲安，已經連續6場比賽敲安。
超越中華隊12強史上「最長連續安打」紀錄，過去的紀錄保持人是2015年的林智勝、王柏融以及2019年的胡金龍，3人都曾連續5戰敲安，如今紀錄被陳傑憲刷新。算入該打席後，陳傑憲總共18個打席，敲出12支安打，打擊率上升到6成67。
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