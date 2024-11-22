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▲世界棒球12強中華隊先發外野手陳傑憲東京複賽手感依舊火熱。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

陳傑憲連6場敲安寫紀錄！世界12強棒球賽，中華隊今（22）日進行複賽第2戰，交手棒球強權美國隊，兩隊目前在循環賽戰績都是0勝1敗。美國隊本場先發Zac Grotz，今年在墨西哥聯盟效力蒙克洛瓦鐵人隊，拿下7勝1敗、防禦率2.35的優異成績。可惜本場先發第4棒的吉力吉撈·鞏冠，瞄準首球出擊，打成1支內野雙殺打，讓中華隊攻勢戛然而止。算入該打席後，陳傑憲總共18個打席，敲出12支安打，打擊率上升到6成67。