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2024年世界棒球12強賽，中華隊排灣族選手吉力吉撈·鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan）因名字發音問題，引起高度關注。針對日本轉播單位對其名字的誤讀，台灣少數民族團體「原住民族青年陣線」發表公開信，呼籲尊重原住民族文化，讓日本媒體相當關注，賽前還特別確認吉力吉撈發音。針對吉力吉撈發音問題，日媒《體育日本》相當關注，並在報導中指出，原住民族青年陣線正名運動訴求已獲得回應。吉力吉撈在東京巨蛋的比賽中，球場廣播已採用正確發音，顯示日方對原住民族文化的尊重。原住民族青年陣線建議採用更貼近排灣族語的日文表記「ギリギラウ」，故日本《TBS》記者在台美大戰賽前特別詢問吉力吉撈名字的正確發音。吉力吉撈在預賽皆在板凳待命，今日台美大戰以先發指定打擊出賽，扛中華隊第4棒，這位被日媒譽為「台灣大砲」的強打者，首局上首打席在得點圈有人狀況下，擊出雙殺打，可惜未能幫助中華隊先馳得點。