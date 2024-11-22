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亞洲盃資格賽第一輪第二階段賽事，中華隊昨天擊敗香港，球隊今（22）日搭機出國前往備戰25日對紐西蘭的賽事。根據中華籃協在社群網站釋出的名單，這一場12人名單中沒有馬建豪、周桂羽、高錦瑋。昨天中華男籃在台北和平籃球館迎戰香港隊，胡瓏貿17分，阿巴西得到18分，歸化球員吉爾貝克15分13籃板，馬建豪13分，中華隊一路領先，最終以85：55取勝。張承中表示，出戰香港一戰前，本來僅有5人簽署國家隊參賽協議，如今已經有9人願意簽。另外在保險方面，願意給薪資合約的人也增加一人，目前有6人願意繳交，額度最高為50萬，最低也有15萬。這次亞洲盃資格賽第二階段的賽事，第一場對香港是在台北和平館打，第二戰25日在客場出戰紐西蘭一役，要先飛奧克蘭再轉基督城，得轉2次機，所以只有爭取到5個商務艙。但回程就所有人都可搭商務艙，且所有人都可住單人房。總教練 Gianluca Tucci助理教練 楊宜峰助理教練 吳正杰助理教練 陳國維球隊經理 楊勝凱體能教練 黃冠為技術教練 黃柏偉情蒐 桑一慶情蒐 洪志善防護員 劉芃顥防護員 廖偉伶翻譯 董晉嘉隊醫 張智雅協會代表 賈凡副秘書長陳盈駿、林庭謙、林秉聖、劉錚、阿巴西、胡瓏貿、蘇士軒、曾祥鈞、陳冠全、游艾喆、高柏鎧、 盧峻翔。