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▲▼韓瑜年屆不惑，狀態依然維持得宜。（圖／韓瑜臉書）

▲韓瑜是公認的女神級演員。（圖／韓瑜臉書）

本土劇女神韓瑜入行前是護理師，懾人美貌被製作人周遊發掘，拍了幾檔戲成為電視劇一線花旦，戲齡超過20年，代表作有《飛龍在天》、《意難忘》、《天之驕女》等，近來正在趕拍新戲《阿榮與阿玉》。韓瑜近日上傳一組疑似沒修圖的近照，年底即滿45歲的她，外表宛如20歲出頭的大學生，保養功力令人佩服。韓瑜昨（21）日在臉書分享業配圖文，為示範保養品效果，她幾乎把臉貼著鏡頭拍攝，只見韓瑜一頭棕色中長髮落肩，梳著空氣劉海，略施薄妝，一雙招牌銅鈴大眼電力萬鈞，高挺鼻樑和唯美波浪唇形無懈可擊，尤其已屆不惑之年的她，皮膚狀況好得出奇，視覺年紀完全不符合實際年齡，幼態臉散發少女感。近貌曝光後，許多網友對韓瑜的長相議論紛紛，「實在太好看」、「完美的女神！在大家的心目中是沒有人能取代...」、「非常有光澤的肌膚」、「女神真美」、「簡直美的太過份了」，不過也有人說看法不同，「是韓瑜嘛？怎麼覺得不像！」韓瑜感情空窗多年，好姐妹何蓓蓓曾經幫她作媒，但韓瑜寧願看小說，也懶得回男方訊息，她說：「我都不出門，要去認識人又懶，我們圈子就是有隔閡。」4年前她看網路劇《陳情令》迷上肖戰，笑說：「有BL就很開心。」去年韓瑜到嘉義拍戲4個月，王識賢作證從沒看過異性朋友來飯店探班，談到第二春，韓瑜坦承：「我真的放棄了！」