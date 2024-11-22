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行政院勞發署北分署一名吳姓公務員疑似遭霸凌而輕生，陸續有爆料指吳男生前遭前分署長謝宜容職場霸凌，引爆各界怒火，勞動部長何佩珊多次親上火線滅火未果，行政院卓榮泰、總統賴清德都相繼致歉，行政院今（22）日上午表示，卓榮泰已批准何佩珊辭職，將由常務次長陳明仁暫代勞動部長執行業務，何佩珊上任188天離職，成為史上最短命的勞動部長。對此，民眾黨呼籲謝宜容別再神隱，應出面說明。民眾黨立院黨團今日舉行「民眾黨保護吹哨者 民進黨保護霸凌者」記者會，民眾黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、立委林憶君、張啓楷等出席。林憶君表示，勞動部霸凌事件引起全民怒火，而且不是單一部門個案，連駐外代表處都淪陷；主管勞權的勞動部都發生勞權霸凌，何其諷刺，民進黨政府的霸凌案件可謂罄竹難書。民進黨過去動用總統府、行政院、司法院、監察院、民進黨立院黨團阻擋國會改革法案，現在連《公益揭弊者保護法》都要擋，還有吹哨者敢站出來嗎？勞動部的報告只讓人看到官官相護，台灣民眾黨團呼籲，本會期一定要通過《公益揭弊者保護法》。麥玉珍批評，民進黨發言人說民進黨立場很簡單，就是「霸凌零容忍」，霸凌不該出現在任何地方，包括職場，「好聽的話誰都會說」，她痛批民進黨根本就是造成霸凌風氣愈來愈嚴重的始作俑者，民進黨執政，不但各個部會霸凌事件連環爆，也在社會上縱容甚至助長言語暴力、肢體暴力、網路肉搜霸凌，社會風氣敗壞，這當然是執政者的責任。勞動部基層公務員輕生，到底是怎麼發生的？民眾黨一定會追真相，不是賴清德總統、卓榮泰院長一句道歉，講幾句好聽話、掉幾滴眼淚就沒事。張啓楷表示，何佩珊請辭部長獲准，但整個案子不是換個部長就可以丟在那不管，謝宜容別再神隱，應盡速出面將真相說明清楚，也呼籲民進黨立委別再阻擋公益揭弊者保護法，特別是民進黨立委沈伯洋不斷說「有共識再講」，那麼請至少提出政院版本或修正動議，「連版本都不提，怎麼會有共識？」會後媒體聯訪媒體提問：請問11月6日當天是只有謝宜容到黃國昌委員辦公室，並且11月11日就沒有到場嗎？名嘴李正皓質疑黃國昌對謝宜容輕輕放過，黃國昌回應表示，「李正皓潑糞要移轉焦點真是可笑」，他昨天已講很清楚，11月6日曾請謝宜容到辦公室說明，但謝宜容從頭到尾一直哭，說依照遺書跟家屬意願要低調，希望不要渲染，等到11月11日請謝宜容再次親自來說明，謝宜容卻搞神隱，但是辦公室追蹤調查的腳步不曾停止過，昨天還有一堆媒體來跟他辦公室索取謝宜容浪費公帑的資料。