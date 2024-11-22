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▲曾華倩（後排左一起）、吳君如、龔慈恩、劉淑儀、藍潔瑛、劉嘉玲（前排左一起）、商天娥與毛舜筠一起表演「翡翠8美」後，就獲得外界此封號。（圖／摘自微博）

▲吳君如今年以《我談的那場戀愛》精湛演出，強勢角逐第2座金馬獎影后，來勢洶洶。（圖／甲上娛樂提供）

第61屆金馬獎以《我談的那場戀愛》角逐最佳女主角的吳君如，雖然11年前已經憑《金雞》登上金馬影后的寶座，今年2度再戰、呼聲依舊不低，她也確定將來台出席頒獎典禮。外界對她的喜劇演出印象最深，認為她是幾乎沒有形象包袱的「銀幕女丑」代表，但她其實剛出道時曾是TVB的「翡翠8美」之一，和張國榮在《儂本多情》還有吻戲，也在梁朝偉的《鹿鼎記》演韋小寶的7個老婆之一曾柔。但當年她不服訓練班同學商天娥演最美的阿珂，多年後還在節目上質疑，被來賓鄧萃雯笑道：「這樣也好，就激發妳走進電影圈。」很少台灣觀眾知道，吳君如其實是星二代，她的父親夏春秋70年前就在演電影，後來進入電視台工作，還因為長時間主持《六合彩》開奬節目被稱爲「財神」。不過頂著父親的「財神」光環，從TVB電視藝員訓練班畢業後的吳君如，演出機會卻不一定比得過同屆同學，像是和張國榮合作的《儂本多情》，她演的只是花花公子男主角身旁有感情糾葛的女孩之一，她的同學商天娥卻是第一女主角，而且應劇情需要還扯她頭髮、摑她巴掌，但這些都沒有讓她對商天娥記恨在心，而是稍後兩人又合作《鹿鼎記》才有件事令她過不去。2009年吳君如在自己主持的《星星同學會》中請到商天娥和鄧萃雯當來賓，卻劈頭抱怨當年《鹿鼎記》的監製李添勝：「李添勝好喜歡娥姐，第一部《鹿鼎記》找她演阿珂，7個老婆裡面最漂亮的那個。我覺得他暗戀娥姐，我那個時候反應是，哇，她是最漂亮那個，那我可不可以排第2？」商天娥只好尷尬回道：「不管怎麼樣大家都是好同學啦。」鄧萃雯立刻插話：「這樣也好啊，讓妳發憤走進電影圈。」鹿鼎記》中韋小寶的7個老婆，吳君如演的曾柔在原著中最乏特色、最少描繪、幾乎稱得上可有可無。現今的觀眾也不太能接受書中被韋小寶用賭騙到手、單純斯文的曾柔，會是「大笑姑婆」吳君如來扮演。其實吳君如和商天娥的一堆同學中，有後來被讚「靚絕五台山」的藍潔瑛、有現今美豔華麗的劉嘉玲，但她們都沒被選去演大美人阿珂，香港也是有觀眾質疑，為什麼是商天娥？當年11月的TVB台慶，吳君如和劉嘉玲、藍潔瑛、商天娥、曾華倩、劉淑儀、毛舜筠、龔慈恩一起表演了名為「翡翠8美」的歌舞，TVB的粵語發音主頻道就叫「翡翠台」，看得出這8美就是TVB重視和力捧的一批新花旦，結果劉嘉玲、曾華倩、藍潔瑛等陸續走紅，她卻還是上不了第一女主角的大位，但在1988年的港劇《鬥氣一族》，她和一樣不得志的周星馳，原本都不是女一和男一，卻在戲裡演出歡喜冤家，超級搶戲，她扮演的角色從小被當成男生養，個性豪爽、沒有女生的嬌氣，反而讓她開創出日後「沒有形象包袱」的新路線。而吳君如在港劇演出之外，電影裡扮一些三八阿花，常常不用太多戲分就能讓觀眾留下印象，她也就開始逐漸以此類的演出打響名號，短短幾年之內，已經脫離沒有太大發揮的小螢幕，專心在大銀幕耍寶，越耍越受到觀眾的歡迎，知名度與片酬不斷上漲。當然，女丑的標籤還是有點影響，她與杜德偉的一段情，就因為她的銀幕形象讓他有顧忌、不想承認，再加上她被相士說服「越胖越紅」，疏於身材管理，最後黯然分手，好在之後又能再當朋友。當年在TVB美不過其他女同學、當不了一線女主角的吳君如，在大銀幕闖出一片天，後來又轉型拍了《四面夏娃》證明自己不是只會搞笑，開始以演技受到注意，直到《金雞》登上金馬影后寶座，是當年訓練班同學中第一個成為金馬獎得主，現在也只有劉青雲以《奪命金》拿下金馬獎最佳男主角、打平她的成績。她今年在《我談的那場戀愛》再翻轉外界印象，不再誇張，而是冷靜、不輕易流露情緒的女醫生，是高社經地位的精英人士，卻也仍陷入網戀詐騙中，她並非全然無知，卻是選擇相信，在又期待又怕受傷害之間，表情變化細膩精準又瞬息萬變，很有機會再抱回一座大獎。