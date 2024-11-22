我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Miru今年才24歲，外型甜美，照片非常有氣質。（圖／Miru IG）

▲26歲麻宮若菜不拍AV引退後，竟因下海陪睡被逮捕。（圖／翻攝片商）

近日港澳、日本、新加坡警方合力掃黃，偵破跨國性交易犯罪集團，逮捕65名涉案男女，人數之多令人瞠目結舌。更讓民眾意外的是，涉案的其中一名日本女優正是有「三上悠亞接班人」稱號的人氣女優Miru（坂道美琉）。據悉，她們以每晚15萬元港幣（約新台幣62.6萬元）的價格，與富商達成交易陪睡，暗黑真相曝光讓粉絲看了超級心碎。根據外媒《香港01》報導，港警掌握賣淫集團歐姓（37歲）女主腦長期打著「日本AV女優」名號吸引買春客上門，警方這次大動作聯手各國員警，合力將犯罪集團一網打盡。他們在Telegram群組中發現下海的女優名單，日本女優近20人，有「三上悠亞接班人」封號的Miru（坂道美琉）竟也在名冊內，另一名人氣女優則是麻宮若菜（麻宮わかな）。據悉，麻宮若菜在這次掃黃行動中直接被逮，Miru則曾在今年9月到香港舉行過粉絲見面會，是否真的有下海陪睡警方還在調查中。不過相關消息曝光後，已經讓死忠粉絲心碎；警方調查報告指出，花名冊的女優價碼是每晚15萬元港幣（約新台幣62.6萬元）起跳，價格不菲自然吸引的客群地位也都頗高，因此要徹查此案並不簡單。現年26歲的麻宮若菜其實還很年輕，她在3年前曾以藝名「西村綾香」出道，不過拍了幾部片都沒甚麼熱度才引退，想不到再次出名是因為下海賣春。而Miru更加年輕，今年才24歲，目前為「S1」專屬女優，所屬「C-more ENTERTAINMENT」事務所，曾在2019年拿下《FANZA成人獎》最優秀新人女優獎，外型清純甜美，關注度頗高。