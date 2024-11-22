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2024第三屆世界棒球12強，委內瑞拉在A組預賽拿下4勝1敗晉級超級循環賽，上賽季效力中職富邦悍將的富藍戈，本屆12強也首次披上委內瑞拉國家隊戰袍，今（22）日台灣時間晚上6點委內瑞拉將對上地主日本，富藍戈接受日媒《The Answer》採訪時，提到自己對於日本已經有做情蒐，隨後也表示未來有機會的話，想要到日本職棒效力。在採訪中，富藍戈提到在對上日本的比賽前，自己有和在日職養樂多燕子的Jose Osuna和歐力士猛牛的Leandro Cedeno兩位同鄉好友，蒐集日本打者的資料，富藍戈表示日本打者非常聰明且具有力量，如果你投出失投球，他們就會重擊你，所以在場上要保持專注，這樣才能準確投出你想要的球路。隨後富藍戈也提到今晚將爆滿的東京巨蛋，富藍戈表示這樣的應援文化，會讓他腎上腺素飆升，「我看過很多日本的比賽，每場比賽都有35000到40000名球迷喊叫、唱歌、跳舞。我在台灣得到了很多支持，這讓人腎上腺素飆升，讓人激動。我喜歡那種東西。 」富藍戈生涯曾效力過大聯盟、KBO以及中職，在採訪中富藍戈也坦言，未來如果有機會，想要踏上不同的舞台，自己也很期待有機會前往日本職棒效力。