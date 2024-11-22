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▲日本「國寶級帥哥」町田啓太為見面會再度訪台。（圖／町田啓太IG）

▲▼町田啓太一出關就把太陽眼鏡拿掉，給上百位前來接機的粉絲、媒體拍照拍個夠，完全沒有架子，態度相當親切。（圖／記者朱永強攝）

日星町田啓太2020年以BL深夜劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》紅遍全亞洲，他今（22）日為明天的見面會《KEITA MACHIDA FAN MEETING 2024 in TAIPEI》提前一天來台，一出關就摘掉墨鏡，給媒體及粉絲拍照拍個夠，引爆松山機場約200位粉絲的尖叫聲，寵粉的他還一度轉頭用中文說：「我愛你！」町田啓太沒有走特殊通道通關，於稍早11點11分與一般民眾現身松山機場大廳，他一頭微捲中分短髮，在有點涼意的台北選穿短袖上衣，只在外頭披著一件深咖啡色皮外套，不停綻放迷人燦笑，還不時舉手對鏡頭和粉絲打招呼，笑容沒有消失過。定點拍完照後，町田啓太又走到粉絲面前，帥氣蹲下拍大合照，期間有粉絲用日文跟他聊天，男神一一轉頭答覆，聽到有人用中文說：「我愛你！」他立刻回頭以中文回應：「我愛你！」又引發粉絲一波尖叫聲，全程給足近3分鐘拍照時間，最後才快步離開，搭上保母車。