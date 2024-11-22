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投資人開始消化輝達財報消息，輝達雖然一度下跌逾4%，不過隨後立即走高收紅，美股四大指數昨（21）日也震盪走高、全數收紅，台積電ADR也上漲逾1%，也激勵台北股市今（22）日開盤上漲243.87點、來到22799.53點，盤中在權值股的走高下，午盤上漲376.41點，來到22932.07點，跳戰站回23000點關卡。此外，台股今日收周線。大盤走高之際，中小型股也同步走強，櫃買指數開盤上漲0.37點、來到258.32點，成功站回10日線，隨後持續走高，午盤上漲2.1點或0.78%，來到259.96點。今日午盤成交量排行棒前五名為：泰金寶-DR、富喬、神達、金寶、陽明；午盤成交值排行棒前五名為：台積電、神達、鴻準、緯創、陽明。權值股全數回神走高，權王台積電開盤上漲25元、來到1035元，午盤來到最高價1045元、上漲35元；鴻海開盤上漲3元、來到205.5元，最高一度來到207元、上漲4.5元，午盤上漲1元或0.49%，來到203.5元；聯發科開盤上漲15元、來到1280元，隨後一路走高，最高一度來到1305元，午盤上漲35元或2.77%，來到1300元。