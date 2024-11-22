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高雄湖內區今(22)日凌晨傳出槍響！造成1死2傷；林姓男子等3人前往蘇男租屋處討債，沒等到人，卻等到賴男一夥4人開車抵達，賴下車後進入屋內後即傳出槍響，另3人則持球棒毆打林男，造成林男、周男及蘇男3人皆中槍，蘇男因重傷不治，周、林兩人意識清楚仍在醫院治療中。市長陳其邁要求警方儘速破案，確認全案有無其他共犯，並向上追查槍枝來源。警察局長林炎田獲報後表示，從現場的採證調閱周邊的影帶已經很明確鎖定犯案的兇嫌跟作案的車輛。他已與檢察長通報，檢察長也會協助相關必要的強制處分，警方有信心在最短的時間把嫌犯緝獲到案；另過往的槍擊案件，市警局均在最短時間內把相關的犯嫌拘提到案，該案屆時亦會報請聲押，以強勢的作為來嚇阻，維持高雄市治安的平穩。高市警局湖內分局於今天凌晨1時許接獲民眾報案，在湖內區正義一路有人中槍受傷，遂派線上警力及呼叫支援警立即趕赴現場查緝。湖內分局據林男所稱，該案債權人為林男，該筆債務係阿龍(身分待查)與林男所借之賭債，共新台幣28萬元，先前已還20萬元，林男應賴嫌所邀至正義一路蘇男所承租之住處，處理剩餘新台幣8萬元的債務。故林男帶同周男及林女赴約，三人進屋時，蘇男已於屋內。未料，賴嫌搭乘白色自小客車至現場，賴嫌下車後即進入現場開槍，其同夥(另3人)則分持球棒入內毆打林男。造成林男手臂、蘇男腹部及周男左胸中彈後續皆由警方全程戒護送往醫院救治。另林男原稱其遭球棒打傷，槍傷係抵達醫院後才發現，目前蘇男已遭宣告搶救無效死亡，送往市殯待檢察官相驗；周男完成手術正在加護病房觀察，生命跡象穩定；林男則於稍早進行手術，無生命危險。湖內分局與刑警大隊共組專案小組，秉持速辦、嚴辦原則，現正向上溯源追查槍枝與毒品來源及深入調查案發情形，陸續將相關涉案人等查緝到案，展現對於犯罪嚴辦到底的積極態度，以捍衛高雄治安，保障市民安居環境。