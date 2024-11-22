（編按）第61屆金馬獎頒獎典禮將在明（23）日於台北流行音樂中心舉辦，今年最佳男配角獎入圍的有《默視錄》李康生、《餘燼》莫子儀、《小雁與吳愛麗》曾國城、《白衣蒼狗》春風（洪瑜鴻），及《角頭—大橋頭》施名帥。影評人鳴影品盤點5位入圍者精彩表現，為您帶來最精彩的戰力分析。
■施名帥／《角頭－大橋頭》
施名帥在《角頭》系列是一個全新角色，對於觀眾視角而言，他必須達到足夠資格被認可站進這個江湖；對於光是本片就出現將近20個都算響噹噹的人物，無論表演頻率或交流磁場都必須不違和地融入群體。這些設定的成立已是挑戰，他在大批硬漢之中仍能展現其堅毅的剛柔並濟，成為一個立體的記憶點。
他跟王識賢的對戲有一股大男孩的赤誠，他與懷秋在棒球場的對峙火花精彩，那一場溢出血來的戲非常長，他仍有能耐展現頗具變化的痛楚及不捨。在面對無論懷秋的瘋魔顛狂，或王識賢的威嚴霸氣，施名帥從內而外的血性始終清晰，稱職擔綱本片故事主軸的一大支撐角色，看好獲獎。
■李康生／《默視錄》
李康生在《默視錄》裡被導演楊修華很適切地運用，沒有過去演出非蔡明亮電影時曾經出現的拗口台詞。在他與巫建和上演的跟蹤與被跟蹤之中，幾無對話；但他獨特的聲音演繹依然發揮功用，後段在他的攝影機畫面裡搭配念白，真誠動人。
前段像一名神祕罪犯，後段流露對親情的想念又叫人改觀，這些傳達都不靠言語解說。在他與眾角色的監視及被監視的過程裡，全然依靠他的眼神表達，包括驚見3P畫面的目瞪口呆，以及一幕突然燦爛的回眸，這一次的李康生在靜默的電影裡並不沉悶，還帶給觀眾不少驚喜，又因為戲分比重高，勝算也不小。
■莫子儀／《餘燼》
莫子儀在《餘燼》中飾演白色恐怖的受害者家屬，為了替父親討回公道而展開復仇。他一人分飾兩角，昔日的父親與如今的後代。他的戲分集中在與金士傑隔著禁閉玻璃窗的一對一對話；但也受限表演空間，幾乎都是靜態對話。雖有大量台詞，但聲音表情就是莫子儀的一大出色特質，低沉感性富有故事性，在開展劇情上成為穩定的引導。
莫子儀展現其擅長的內斂詮釋，直到所在之處的燈光終於打亮，他一抹陰邪淺笑，讓這個神祕難測的角色開始有了轉變。不過，因其角色年齡設定應該再更加年邁，雖然在妝容上有做出修飾，仍有不相符的疑慮，影響說服力。
■曾國城／《小雁與吳愛麗》
曾國城移除以往給人較深的綜藝形象，用很紥實的表演說服觀眾他就是那個輕浮又惹人厭的男子。因為故事著重在楊貴媚和夏于喬的母女身上，他的戲分相較顯得較為精簡；但他的每回出場恰好都有吸睛效果，除了一幕大方的背部全裸，他跟楊貴媚從爭執到互打巴掌的戲也讓人屏息，楊貴媚的能量激發想必是一大助力。
曾國城選擇給予這個角色厚重的油膩感，像是一種反感指數的累積。在一場椅子砸破玻璃櫃的衝突場面，那股厚重卻出現了一些劇場式的表演，與其他演員出現些微落差；但衝突演來依舊不減張力。他多年來不停止戲劇演出，本次的首度入圍是令人欣慰的肯定。
■洪瑜鴻（春風）／《白衣蒼狗》
春風飾演一群非法外籍移工的老闆，在偏鄉邊緣之中，他的霸權又更顯冷酷。相對阮經天曾在《查無此心》扮演類似角色而練就的東南亞語言，春風此次並沒有刻意增加外掛。他像一個沒有溫度的人，但是在他之上其實還有更惡狠的位高權重者，他就像是被導演用來勾勒層層剝削的一筆。
本片的眾演員們台詞都不太多，都像是曾威量導演在達成核心主題的調度運用，即使男主角萬洛（Wanlop Rungkumjad）也是極為抑制的演繹，春風的表演又更為限縮，雖在個人獎項競爭上稍微吃虧，但有助全片受盡壓迫的陰冷調性。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。
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施名帥在《角頭》系列是一個全新角色，對於觀眾視角而言，他必須達到足夠資格被認可站進這個江湖；對於光是本片就出現將近20個都算響噹噹的人物，無論表演頻率或交流磁場都必須不違和地融入群體。這些設定的成立已是挑戰，他在大批硬漢之中仍能展現其堅毅的剛柔並濟，成為一個立體的記憶點。
他跟王識賢的對戲有一股大男孩的赤誠，他與懷秋在棒球場的對峙火花精彩，那一場溢出血來的戲非常長，他仍有能耐展現頗具變化的痛楚及不捨。在面對無論懷秋的瘋魔顛狂，或王識賢的威嚴霸氣，施名帥從內而外的血性始終清晰，稱職擔綱本片故事主軸的一大支撐角色，看好獲獎。
■李康生／《默視錄》
李康生在《默視錄》裡被導演楊修華很適切地運用，沒有過去演出非蔡明亮電影時曾經出現的拗口台詞。在他與巫建和上演的跟蹤與被跟蹤之中，幾無對話；但他獨特的聲音演繹依然發揮功用，後段在他的攝影機畫面裡搭配念白，真誠動人。
前段像一名神祕罪犯，後段流露對親情的想念又叫人改觀，這些傳達都不靠言語解說。在他與眾角色的監視及被監視的過程裡，全然依靠他的眼神表達，包括驚見3P畫面的目瞪口呆，以及一幕突然燦爛的回眸，這一次的李康生在靜默的電影裡並不沉悶，還帶給觀眾不少驚喜，又因為戲分比重高，勝算也不小。
■莫子儀／《餘燼》
莫子儀在《餘燼》中飾演白色恐怖的受害者家屬，為了替父親討回公道而展開復仇。他一人分飾兩角，昔日的父親與如今的後代。他的戲分集中在與金士傑隔著禁閉玻璃窗的一對一對話；但也受限表演空間，幾乎都是靜態對話。雖有大量台詞，但聲音表情就是莫子儀的一大出色特質，低沉感性富有故事性，在開展劇情上成為穩定的引導。
莫子儀展現其擅長的內斂詮釋，直到所在之處的燈光終於打亮，他一抹陰邪淺笑，讓這個神祕難測的角色開始有了轉變。不過，因其角色年齡設定應該再更加年邁，雖然在妝容上有做出修飾，仍有不相符的疑慮，影響說服力。
■曾國城／《小雁與吳愛麗》
曾國城移除以往給人較深的綜藝形象，用很紥實的表演說服觀眾他就是那個輕浮又惹人厭的男子。因為故事著重在楊貴媚和夏于喬的母女身上，他的戲分相較顯得較為精簡；但他的每回出場恰好都有吸睛效果，除了一幕大方的背部全裸，他跟楊貴媚從爭執到互打巴掌的戲也讓人屏息，楊貴媚的能量激發想必是一大助力。
曾國城選擇給予這個角色厚重的油膩感，像是一種反感指數的累積。在一場椅子砸破玻璃櫃的衝突場面，那股厚重卻出現了一些劇場式的表演，與其他演員出現些微落差；但衝突演來依舊不減張力。他多年來不停止戲劇演出，本次的首度入圍是令人欣慰的肯定。
■洪瑜鴻（春風）／《白衣蒼狗》
春風飾演一群非法外籍移工的老闆，在偏鄉邊緣之中，他的霸權又更顯冷酷。相對阮經天曾在《查無此心》扮演類似角色而練就的東南亞語言，春風此次並沒有刻意增加外掛。他像一個沒有溫度的人，但是在他之上其實還有更惡狠的位高權重者，他就像是被導演用來勾勒層層剝削的一筆。
本片的眾演員們台詞都不太多，都像是曾威量導演在達成核心主題的調度運用，即使男主角萬洛（Wanlop Rungkumjad）也是極為抑制的演繹，春風的表演又更為限縮，雖在個人獎項競爭上稍微吃虧，但有助全片受盡壓迫的陰冷調性。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。
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