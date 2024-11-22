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▲丁海寅走到粉絲前面簽名，有求必應。（圖／記者朱祖儀攝）

南韓「國民初戀」丁海寅，憑藉《媽媽朋友的兒子》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》等夯劇，在亞洲掀起狂熱，將在台灣舉辦見面會的他，今（22）日搭機來台會粉絲。由於一大早就有許多粉絲到場準備接機，丁海寅相當寵粉，原本要走VIP通道，但仍特別走到機場大廳跟粉絲們打招呼，只見他穿得全身黑，看起來相當低調，但對粉絲的要求都有求必應，一聽到粉絲撒嬌狂喊「歐巴來這裡！」他便直接衝到人群前面簽名，超近距離互動。丁海寅今日搭乘OZ711班機抵達台灣，約在今日上午11點43分抵達台灣，許多粉絲迫不及待想見到偶像，一大早就在桃園機場第二航廈接機大廳等待，有些比較晚到的粉絲，因為擠不到最前排，還有人在2樓往下俯視，先場粗估有300位粉絲想一睹男神魅力，甚至有人一早就從台中衝到桃園，早上7點多就在等待。丁海寅抵台半小時後，約在中午12點15分左右終於現身機場大廳，只見他穿著黑色長版黑色外套，下身搭配黑色長褲，還戴著黑色鴨舌帽，全身黑的打扮相當低調，應該是不希望引起太大關注。不過男神一到現場依舊魅力無法擋，許多粉絲一看到丁海寅，現場隨即響起如雷的尖叫聲，眾人也用韓文狂喊：「歐巴來這裡！」丁海寅聽到粉絲的聲音，也沒有馬上離開，而是直接衝到粉絲前面近距離互動。丁海寅在現場不只幫忙簽名，有人拿出手機想要和他自拍，他也隨即露出笑容合照，對於粉絲的要求來者不拒，互動大約5分鐘才離開。接著丁海寅要離開機場時，全場歌迷也跟上歐巴的腳步一起離開，不過丁海寅擔心粉絲安全，就怕有人不小心因為推擠跌倒，他也隨即用手勢提醒大家要小心。