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▲大S多年前在節目中透露，自己年紀已到，現在能演的角色都只剩下「媽媽」類型，讓她感到相當失落。（圖／翻攝自大S IG）

熱播劇《影后》中曾菀婷飾演年過50歲，卻不願意演媽媽的演員「潘茵茵」，有網友就發現藝人大S曾經有相同的困擾，感嘆上年紀只能演媽媽的角色，還氣喊「被找去演王大陸的媽媽」。如今陸網傳出大S將以「媽媽」回歸戲劇圈，對此，大S經紀人回應「有任何動向都會向外界發布。」大S曾與妹妹小S一起組女子團體「S.O.S」出道，後來也接演不少戲劇與主持節目，讓許多觀眾印象深刻，然而大S多年前在節目透露，因為年紀越來越大，現在只能演「媽媽」的角色，甚至曾被找去演王大陸的媽媽，讓她直呼「會不會太誇張」。小S還曾透露，希望姊姊不要有這種想法，還說很多演媽媽的角色都會得獎，要姊姊往好的方面想，藉此安慰大S。近日中國傳出大S已經接演媽媽角色，即將回歸戲劇圈，而根據《三立新聞網》報導指出，大S經紀人回應表示：「熙媛有任何動向都會第一時間由公司對外發佈」。2021年大S與前夫汪小菲離婚後，就逐漸淡出演藝圈，除現階段對演藝工作沒有太多留戀外，離婚後還要煩惱汪小菲未履行的民事索賠官司，加上照顧現在的老公與家庭，才會拒絕所有工作邀約。此外，小S也曾透露，「給她（大S）再多酬勞都不想復出」。