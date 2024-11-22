勞發署員工遭職場霸凌輕生亡，震驚社會，遭控霸凌員工的勞發署長謝宜容20日晚間委由律師發出12點律師聲明道歉，但堅稱員工輕生與他的領導風格無關，同時駁斥近期外界對她的各項指控。原本勞動部長何佩珊稱今（22）日會帶著謝宜容出面道歉，沒想到勞動部卻和謝宜容失聯，連訊息都不讀不回。而謝宜容稍早自己PO出道歉影片，哽咽表示，要為了北分署輕生同仁以及社會矚目的案件，向社會大眾致上十二萬分的抱歉，「非常對不起大家」。
謝宜容在YouTube上發出道歉影片，她表示要為了北分署輕生同仁以及社會矚目的案件，向社會大眾致上十二萬分的抱歉，「非常對不起大家」。謝宜容向鏡頭鞠躬後坐下，她表示這幾天沒有現身，是因為心情相當悲痛，也非常自責，也深切檢討，「因為個人的言行、領導方式、管理方式、溝通方式以及跟別人互動的模式，所造成這樣悲痛的事情，讓同仁在工作上有心理負擔、不安、恐懼跟擔心，我非常非常地自責，我必須要跟大家鄭重道歉。」
謝宜容說，首先必須向輕生離開的同仁表達對不起，「我沒有及時發現及給予協助，非常對不起輕生離開的同仁」，第二要鄭重跟家屬抱歉，「對不起，我沒有保護好你們的孩子，一個活生生的孩子，在北分署工作，最後你們看到的是冷冰冰的遺體，對不起，我沒有保護好你們的孩子」；第三個要鄭重跟北分署曾經因為她的溝通模式、互動模式、情緒管理所造成的不安、擔心、害怕的同仁，鄭重道歉。
謝宜容也說，另外，要跟北分署還在工作的同仁表達歉意，「讓你們必須因我的事件要在這樣的氛圍之下執行這麼重的工作，我非常非常抱歉」，最後要跟社會大眾鄭重道歉，造成大家困擾和影響，「非常非常對不起，最後我懇請大家，給予現在還繼續堅守在北分署工作的同仁最大的支持跟空間，請大家一起幫助北分署的同仁，我們需要更多時間去平復悲痛，最後我不會再擔任北分署分署長職務，我會深切檢討，配合調查、承擔責任，我再一次跟所有的人致歉。對不起大家。」
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