我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球12強循環賽，日本昨天9：1勝美國，今天改戰委內瑞拉，要拚國際賽25連勝，朝二連霸邁進，推出阪神虎強投才木浩人掛帥先發，他在預賽對中華隊主投5.2局無失分，賽前他對自己今日目標也是要「無失分」退場。才木浩人預賽對中華隊先發投5.2局，僅被敲3安，飆5三振、2保送，無失分退場，進入複賽後，今掛帥登板對委內瑞拉，昨天賽前受訪時他表示將以「能否在這場比賽中發揮作用」的心態來應戰，希望為球隊搶勝，「我會全力以赴，爭取穩定的零失分表現。」才木浩人是2016年選秀會被阪神虎以第3指名選進，本季25場先發拿下13勝3負，防禦率僅1.83，勝投並列央聯第2多，投出生涯年。這次複賽場地東京巨蛋剛好是阪神虎「世仇」讀賣巨人的主場，才木浩人幽默表示，「我要確保我不會走錯休息區。」要記得回到一壘側的主隊板凳席。日媒認為，才木浩人的積極心態和幽默感，展現出他對比賽的自信和輕鬆感，期待他能在比賽中有出賽表現，幫助日本武士走得更遠。而委內瑞拉先發投手則是前中職洋投必贏多（Ricardo Pinto），他在2022年7月來台效力樂天桃猿，本季他轉戰大聯盟費城人隊。本屆12強，預賽他共投10局無失分，拿下2勝0敗，飆8三振。