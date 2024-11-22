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總統賴清德今（22）日出席「2024國家祈禱早餐會」時表示，目標不只是讓台灣繁榮發展，而是讓這塊土地成為愛與和平的燈塔，照亮更多國家和人民，唯有在彼此的尊重與理解中，台灣才能更團結，讓人民一起走在進步與繁榮的道路上；賴清德表示，將帶領全國人民完成三項使命：維護國家生存發展、保護全體國人生命財產安全及照顧2300萬人的生活。賴清德致詞時表示，今天跟各位一起參加國家祈禱早餐會，他心中充滿感恩與期待，特別感謝台灣的教會以及在海內外支持台灣的基督徒朋友，大家長期以來提供的支持與協助，過去，大家團結一致，度過了許多難關，展望未來，仍然要面對氣候變遷、地緣政治變化、國內諸多社會問題等挑戰，以及許多產業和社會制度的轉型。賴清德說，這些年來，台灣在國際舞台上嶄露頭角，不僅因為經濟成就，更是因為堅守民主、自由與人權的核心價值，努力促進世界的民主、和平與繁榮，因此「我們的目標不只是讓台灣繁榮發展，而是要讓這塊土地成為愛與和平的燈塔，照亮更多的國家和人民」。賴清德認為，教會重視團結與互助，大家或許有不同的立場、不同的聲音，但有共同的目標，可以在尊重與包容的基礎上攜手推動台灣的未來發展，唯有在彼此的尊重與理解中，台灣才能更加團結，讓這塊土地上的人們一起走在進步與繁榮的道路上，以台灣的民主自由為榮、以台灣的成就為傲。賴清德感謝今天大家的禱告，並表示將帶領台灣人民完成三項使命：第一，維護國家生存發展，不容外來極權侵略併吞我們的國家；第二，追求和平，保護全體國人的生命財產安全，也維護印太的和平穩定，為國際社會作出貢獻；第三，照顧2300萬人的生活，不管是科技業或中小企業的發展，也要讓全民共享經濟成長的果實，並特別照顧弱勢民眾，他相信，台灣就是上帝賜給2300萬人的迦南美地。賴清德感謝教會發揮力量，在台灣轉型與成長的過程中，扮演了不可或缺的角色，落實羅馬書12章所說的，「眾人以為美的事要留心去做」，無論是透過慈善、教育、醫療，還是鼓勵心靈成長，教會的貢獻提供了精神的支柱，也成為社會穩定的力量，政府會持續跟教會密切合作，讓人民獲得更好的照顧，擁有更好的機會。賴清德提到羅馬書15章13節，「但願使人有盼望的神，因信，將諸般的喜樂、平安，充滿你們的心，使你們藉著聖靈的能力，大有盼望！」這也是國家祈禱早餐會的主題經文，「今天，我們一起為國家祈禱，也為每一位國民祈禱，相信能將信仰化為實際的行動，共同為台灣的未來努力，讓台灣成為一個更加美好的家園」。