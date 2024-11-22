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▲世界棒球12強賽，台灣隊長陳傑憲首局又敲安，本屆賽會已連6場擊出安打。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊成功破蛋！世界12強棒球賽今（22）日進行複賽第2戰，中華隊交手棒球強權美國隊，打線猛攻卻久攻不下，前3局皆攻上得點圈，但依然無法破蛋。中華隊本場面對美國先發Zac Grotz，首局就佔上得點圈，但因為吉力吉撈·鞏冠的雙殺打，而沒能搶下分數，在2局上，則是一、二壘有人的情況下，接連3名打者遭到解決，留下2人殘壘。隨後打擊的陳晨威，也接力敲出直擊全壘打牆上的強勁安打，讓中華隊攻下第2分。