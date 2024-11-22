中華隊成功破蛋！世界12強棒球賽今（22）日進行複賽第2戰，中華隊交手棒球強權美國隊，打線猛攻卻久攻不下，前3局皆攻上得點圈，但依然無法破蛋。直到4局上，林家正率先敲出二壘安打後，張政禹巧碰出右外野的落地安打，陳晨威也接力打出直擊全壘打大牆的深遠安打，連3棒為中華隊搶分，終於在4局上突破僵局，搶下2分。
前3局留下6殘壘 4局成功突破
中華隊本場面對美國先發Zac Grotz，首局就佔上得點圈，但因為吉力吉撈·鞏冠的雙殺打，而沒能搶下分數，在2局上，則是一、二壘有人的情況下，接連3名打者遭到解決，留下2人殘壘。3局上的進攻更為可惜，潘傑楷選到四壞球保送上壘，中華隊形成滿壘，不過江坤宇最終遭到外角低的滑球三振，前3局就留下6個殘壘。
直到4局上，林家正敲安上二壘後，張政禹掌握到一顆低角度的滑球，在身體失去平衡的狀況下，巧碰出右外野的飛球，結果剛好壓在線上，形成安打，送回二壘上的林家正。隨後打擊的陳晨威，也接力敲出直擊全壘打牆上的強勁安打，讓中華隊攻下第2分。
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中華隊本場面對美國先發Zac Grotz，首局就佔上得點圈，但因為吉力吉撈·鞏冠的雙殺打，而沒能搶下分數，在2局上，則是一、二壘有人的情況下，接連3名打者遭到解決，留下2人殘壘。3局上的進攻更為可惜，潘傑楷選到四壞球保送上壘，中華隊形成滿壘，不過江坤宇最終遭到外角低的滑球三振，前3局就留下6個殘壘。
直到4局上，林家正敲安上二壘後，張政禹掌握到一顆低角度的滑球，在身體失去平衡的狀況下，巧碰出右外野的飛球，結果剛好壓在線上，形成安打，送回二壘上的林家正。隨後打擊的陳晨威，也接力敲出直擊全壘打牆上的強勁安打，讓中華隊攻下第2分。
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