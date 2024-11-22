韓國音樂圈年度盛事MAMA頒獎典禮（MAMA Awards）今（22）日正式登場，美國時間21日晚間7點開始頒獎及一系列表演，今年1月才出道的男團TWS，目前已拿下最佳新人男團及最佳舞蹈男團獎。他們更帶來人氣男團BTS（防彈少年團）經典歌曲〈Dynamite〉的表演舞台，怎料在唱跳時有成員不小心與攝影師發生碰撞，幸好沒受傷，幾人也敬業完成表演，讓台下粉絲尖叫聲連連。
TWS奪最佳男新人獎！翻唱BTS〈Dynamite〉撞攝影師
MAMA頒獎典禮美國場正在洛杉磯杜比劇院舉行，稍早頒發最佳新人男團及最佳舞蹈男團獎，都由新人團體TWS拿下，TWS也帶來一連串舞台表演，其中還復刻前輩BTS（防彈少年團）的經典歌曲〈Dynamite〉，運用多重走位和運鏡，帶給觀眾不同以往的視覺、聽覺饗宴。但有成員在走位時不慎撞上場邊拍攝的攝影機，雖然鏡頭受到短暫晃動，但好在沒發生嚴重意外，表演最後也順利完成。
不少觀看直播的台灣粉絲也紛紛在Threads討論起TWS的精采表現，「真的實至名歸，希望6位可以繼續走花路」、「MAMA最佳新人獎，嗚嗚嗚是一輩子只能拿一次的獎，小孩們好棒」、「TWS今年的MAMA舞台很頂，整個設計10000000分」、「好看死了Dynamite」、「恭喜TWS獲得MAMA最佳男子新人獎！你們很棒啊」。
ILLIT拿下最佳新人女團！大跳TWICE舞曲超可愛
而在TWS後面緊接著登場的是女團ILLIT，她們也是今年3月才正式出道的新人女團，除了帶來首張專輯主打歌〈Magnetic〉以外，ILLIT也翻唱前輩TWICE的熱門歌曲〈Heart Shaker〉，以學院風的造型搭配小舞台劇演出，帶來令觀眾意想不到的青春舞台。ILLIT稍早也在頒獎典禮中，拿下最佳女子新人團體獎，不愧是今年的大勢女團。
🔴MAMA直播資訊這裡看：
典禮日期：2024年11月21日（星期四）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／08：00）
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／11：00）
舉行地點：美國杜比劇院
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費）
Mnet TV YouTube（全球／免費）
M2 YouTube（全球／免費）
KCON official YouTube（全球／免費）
我是廣告 請繼續往下閱讀
MAMA頒獎典禮美國場正在洛杉磯杜比劇院舉行，稍早頒發最佳新人男團及最佳舞蹈男團獎，都由新人團體TWS拿下，TWS也帶來一連串舞台表演，其中還復刻前輩BTS（防彈少年團）的經典歌曲〈Dynamite〉，運用多重走位和運鏡，帶給觀眾不同以往的視覺、聽覺饗宴。但有成員在走位時不慎撞上場邊拍攝的攝影機，雖然鏡頭受到短暫晃動，但好在沒發生嚴重意外，表演最後也順利完成。
不少觀看直播的台灣粉絲也紛紛在Threads討論起TWS的精采表現，「真的實至名歸，希望6位可以繼續走花路」、「MAMA最佳新人獎，嗚嗚嗚是一輩子只能拿一次的獎，小孩們好棒」、「TWS今年的MAMA舞台很頂，整個設計10000000分」、「好看死了Dynamite」、「恭喜TWS獲得MAMA最佳男子新人獎！你們很棒啊」。
ILLIT拿下最佳新人女團！大跳TWICE舞曲超可愛
而在TWS後面緊接著登場的是女團ILLIT，她們也是今年3月才正式出道的新人女團，除了帶來首張專輯主打歌〈Magnetic〉以外，ILLIT也翻唱前輩TWICE的熱門歌曲〈Heart Shaker〉，以學院風的造型搭配小舞台劇演出，帶來令觀眾意想不到的青春舞台。ILLIT稍早也在頒獎典禮中，拿下最佳女子新人團體獎，不愧是今年的大勢女團。
🔴MAMA直播資訊這裡看：
典禮日期：2024年11月21日（星期四）
星光大道：16：00（台灣時間：11月22日星期五／08：00）
頒獎典禮：19：00（台灣時間：11月22日星期五／11：00）
舉行地點：美國杜比劇院
收看平台：
MyVideo（台灣／要付費）
Mnet K-POP YouTube（全球／免費）
Mnet TV YouTube（全球／免費）
M2 YouTube（全球／免費）
KCON official YouTube（全球／免費）