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▲12強賽4強超級循環賽在東京巨蛋登場，而中職各隊的應援團長也前往現場為中華隊賣力打氣。（圖／記者葉政勳攝）

2024年世界棒球12強賽複賽在東京巨蛋火熱開打，中華隊今（22）日迎戰美國隊，台灣隊長陳傑憲3局被觸身球砸中，引發全場台灣球迷的不滿，現場噓聲此起彼落，讓東京巨蛋彷彿成為台北大巨蛋的主場。除了球迷的熱情應援，中職啦啦隊女神峮峮也自費飛往東京巨蛋助陣，成為場邊一大「嬌」點。美國隊在昨日對戰日本投出4次觸身球，引發日本球迷與球評的不滿。今日對戰中華隊，3局美國隊再度對陳傑憲投出觸身球，讓台灣球迷憤怒不已，現場噓聲四起。中華隊應援聲讓東京巨蛋充滿台灣味，球迷巨大的加油聲，搭配「台灣尚勇」應援曲，場邊氛圍直逼主場。蔡其昌也現身應援，身穿「Taiwan」字樣的黑色帽T，與球迷一同為中華隊打氣，在啦啦隊女神們的鼓舞下，他站起來展示胸前的「Taiwan」字樣，引起全場歡呼。中職啦啦隊女神包括嘎琳、謝艾娜、Wendy、妮可、峮峮和賴可，都自費飛往東京巨蛋為中華隊加油。她們在場邊的熱情應援不僅吸引了台灣球迷的目光，也被當地攝影師捕捉，登上東京巨蛋的大螢幕，成為場邊焦點。此戰4局上林家正二壘安打帶動攻勢，張政禹揮出二壘安打，為中華隊先馳得點，接著陳晨威揮出三壘安打再下一城，讓現場氣氛嗨到最高點，根據記者現場實測，加油聲浪逼近100分貝，音量不輸主場台北大巨蛋，讓記者席上的日本媒體大為驚呼。