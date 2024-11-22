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日本「令和怪物」佐佐木朗希日前宣布將透過入札制度，前往挑戰大聯盟，日職千葉羅德海洋也宣布將由Wasserman經紀公司來處理佐佐木朗希旅美相關事宜，Wasserman的老闆兼經紀人Joel Wolf也在今（22）日出面反駁佐佐木朗希和道奇已經秘密達成協議的謠言。Joel Wolf在接受《The Athletic》採訪時，反駁了佐佐木朗希已經和道奇達成協議的謠言，並憤怒表示這些謠言污辱了自己的誠信，「那些應該很了解我並與我做很多生意的高層們，暗示我是某種不良合約的一部分，這侮辱了我的誠信。」日本媒體《中日體育》報導指出，今天獲得國聯MVP的大谷翔平，在受訪時也被問到是否有參與招募佐佐木朗希，大谷表示自己沒有特別招募他，「並沒有特別招募他。去年在（WBC）日本國家隊時，我們是隊友，（山本）由伸也是如此。但無論是在賽季期間還是其他時間，我們之間的互動都是很自然的，像朋友一樣交談。我尊重他的意見。他不管選擇哪支球隊，我相信他都能夠取得優異的成績。」大聯盟主席Rob Manfred日前在大聯盟總管會議上也提到，如果有球隊違反招募規定，大聯盟官方將會徹底調查並解決，2024年度簽約時間將在12月15日截止，接下來的簽約窗口將於2025年1月15日重新開啟，如果佐佐木朗希未能在12月15日前完成簽約，他將需等待至2025年1月15日後才有機會再次進行合約談判，根據《The Athletic》報導，羅德希望在今年就敲定佐佐木朗希旅美相關事宜。