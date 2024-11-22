我是廣告 請繼續往下閱讀

比特幣短短兩周暴漲4成，距離10萬美元大關僅一步之遙，過往被認為是天價，現在看來都是便宜價，連動全台最接近比特幣的ETF國泰數位支付服務00909，11月以來市價從28.71元飆升到36.33元，狠甩200多檔ETF，但今（22）日卻出現漲多獲利了結賣壓，盤中一度跌4%，下探34.85元，目前拉回至35.19元附近震盪。展望後市，法人認為，美國總統最長有8年任期，未來若比特幣被列入戰略儲備，在旺盛需求支撐下，是否具備長期漲勢應可得到解答。00909成立於2022年7月13日，主要追蹤 「 Solactive 全球數位支付服務指數」 ，投資全球加密資產交易所、挖礦、 GPU晶片等產業，也是全台目前唯一與虛擬資產 、比特幣相關的ETF，第一大持股MICROSTRATEGY為全球持有最多比特幣的上市企業、其他成分股像是Robinhood羅賓漢（加密資產投資平台）MARATHON（最大比特幣挖礦公司之一）、Coinbase（美國最大加密貨幣交易所）。ETF專家分析，00909是目前全台唯一一檔涵蓋加密資產、區塊鏈跟虛擬貨幣交易所的ETF，細看30檔成分股，第一大佔比高達12.33%的MICROSTRATEGY，赫然是全球持有比特幣最多的企業，隨著近日公開宣布比特幣收購計畫，累計已持有超過33萬顆的比特幣，平均成本不到5萬美元，為公司帶來巨大獲利，川普已考慮上任後要為加密貨幣設置專任職位，預期會為幣圈帶來一連串的友好舉措，比特幣目標價被連連上修，目前最看好的甚至喊出100萬美元。觀察00909的走勢與比特幣漲幅幾乎一致，但進一步比較兩者，專家認為，00909更具備4大優勢，一是價格優勢，現在要準備320萬台幣，才有機會買到1顆比特幣，00909每張3萬多元，便宜了近百倍。第二是比特幣交易有極大門檻，必須從虛擬貨幣交易所註冊帳號後，用法定貨幣刷卡支付，買賣價差非常大，還得擔心交易風險。第三是分散性更佳，00909成分股包括虛擬貨幣交易所、國際數位支付金融產業、數位資產、及數位資產發行的大市值公司，其中除了微策略，還有幣圈知名的ROBINHOOD、PAYPAL、COINBASE跟BLOCK INC等，透過指數幫投資人挑選合法且具備成長性的優質成分股。法人則分析，台灣將對比特幣交易課稅，但00909屬於ETF，個人在股票市場上購入ETF出售的資本利得，免徵綜合所得稅。美國總統最長有8年任期，未來若比特幣被列入戰略儲備，在旺盛需求支撐下，投資人最擔心是否具備長期漲勢，應可得到解答，00909自11月以來投資人數也猛增近2成，仍看好成長性。