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▲今天的CYBERDAY 2024資安產業日在台南沙崙登場，台南市長黃偉哲應邀出席，他期盼攜手中央推動資安技術與產業鏈結。(圖／南市府提供)

隨著數位轉型浪潮推進，資安已成為產業發展的重要基石，今(22)日由數位發展部數位產業署指導的「CYBERDAY 2024資安產業日」在臺南沙崙舉行，市長黃偉哲表示，臺灣是網路攻擊重度地區，也是第一線戰線，如何做到減少攻擊及產業損失、個人名聲損失是需面對的課題，期盼透過今日研討及日後的研發能更加確保資安，展現對資安推動的重視與支持。CYBERDAY 2024資安產業日今天在臺南沙崙舉行，由數位發展部數位產業署代理署長林俊秀報告年度成果，數位發展部長黃彥男、臺南市長黃偉哲及各領域資安專家、公協會產業代表與學術研究團隊共襄盛舉。黃偉哲表示，國人在電子商務或日常生活常面臨資安問題，例如在網路世界中常遇到人工智慧所形塑出來的深偽科技，不分年輕學生、高知識份子或退休族群都會遭遇的詐騙互動，及公司端如何確保研發成果不被對手公司或駭客入侵，甚至受到敵對國家涉及國安的侵擾攻擊。數位產業署代理署長林俊秀表示，賴總統的五大信賴產業，資安是產業的基石，臺灣受到境外網路攻擊的第一級戰區，因此積極規劃全力在資安、國安的政策推動。今天活動展示今年數產署在資安產業、產業資安、資安人才培育及資安研發等領域的重要成果，特別揭示後量子遷移技術的最新發展，展現臺灣資安軟硬整合技術的卓越成就。研考會指出，在中央提出的「智慧科技大南方產業生態系」推動方案，透過跨中央與地方、跨部會、跨產學研的整合規劃思維，以臺南沙崙場域為核心推動臺灣AI產業鏈整合，結合軟體及資安產業加速數位經濟發展。這屆「CYBERDAY 2024 資安產業日」集結政府、產業界、學術單位力量，打造了一個技術交流、創新應用與媒合機會的重要平台，展示臺灣在資安領域的豐碩成果。