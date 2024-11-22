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勞發署北部分署長謝宜容爆職場霸凌，北分署一名吳姓員工本月初在辦公室輕生亡，謝宜容遭千夫所指、神隱數週，今（22）日終於發佈道歉影片！臉書粉絲專頁〈政客爽〉立即發文狠酸：「沒有一滴淚，卻每個眼神都像訴說千言萬語，今天，金馬獎最佳女主角，屬於謝宜容，她的無淚演出，成為我們無法忘懷的時代之作！」謝宜容道歉影片身穿黑色長袖襯衫，全程面對鏡頭，不時露出哭泣的神色，但是未見她掉一滴淚，語氣平穩也不需衛生紙，政客爽火速發文封她為「最佳影后」。政客爽表示，在這個充滿挑戰與情感的世代，她的表演，讓全場屏息。政客爽說，勞動部輕生事件後，她登上謝罪舞台，卻化道歉為一場精緻無瑕的演出。政客爽認為，謝宜容——這位被譽為「霸凌女神」的女性，將眼淚藏在靈魂深處，以精湛的演技，詮釋了悔意的邊界。政客爽說，沒有一滴淚，卻每個眼神都像訴說千言萬語，讓我們再次感受到戲劇的力量。政客爽狠酸，今天，金馬獎最佳女主角，屬於謝宜容，她的無淚演出，成為我們無法忘懷的時代之作！