美國重砲Thomas連2天炸裂！世界棒球強權美國隊，昨（21）日在世界12強棒球賽複賽，首戰交手日本隊，僅有外野手Colby Thomas轟出陽春砲，攻下全隊唯一分數。今（22）日出戰中華隊，5局下面對中繼投手「最強拆彈手」莊昕諺，Colby Thomas再度敲出1發陽春砲，幫助美國隊追分，同時在複賽連2場開轟。
美國重砲連2天開轟 運動家前10大新秀
美國隊外野手Colby Thomas，是奧克蘭運動家第7名新秀，本季主要在2A、3A出賽。在3A總計出賽73場，敲出76支安打，包含17發全壘打，打擊率2成72，長打率高達5成59，是個十足的長大重砲。
複賽首戰面對日本，在5局上由隅田知一郎登板接替高橋宏斗，Colby Thomas擔任該局首名打者，就敲出1發陽春砲，讓美國隊先馳得點。
本場面對中華隊「最強拆彈手」莊昕諺，再度敲出1發陽春砲，幫助美國隊追分，在複賽連2場開轟，不過中華隊在7局上灌入4分大局，再度將比分拉開。
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美國隊外野手Colby Thomas，是奧克蘭運動家第7名新秀，本季主要在2A、3A出賽。在3A總計出賽73場，敲出76支安打，包含17發全壘打，打擊率2成72，長打率高達5成59，是個十足的長大重砲。
複賽首戰面對日本，在5局上由隅田知一郎登板接替高橋宏斗，Colby Thomas擔任該局首名打者，就敲出1發陽春砲，讓美國隊先馳得點。
本場面對中華隊「最強拆彈手」莊昕諺，再度敲出1發陽春砲，幫助美國隊追分，在複賽連2場開轟，不過中華隊在7局上灌入4分大局，再度將比分拉開。
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