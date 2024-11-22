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▲《棲地木蓮．劫獄》參考傳統故事「目蓮救母」，進而發想出現代版的「目蓮救母」。（圖／尚和歌仔戲劇團提供）

▲尚和歌仔戲劇團將在11月23、24日在台北國家戲劇院演出。（圖／尚和歌仔戲劇團提供）

高雄在地尚和歌仔戲劇團推出的《棲地木蓮．劫獄》，2023年在高雄衛武營歌劇院上檔後，好評如潮。今年適逢尚和歌仔戲劇團成軍30週年，因此於今年安排在台北國家戲劇院演出。邀請頂尖製作群共同創作，將以旗艦級演出呈現作品最完美風貌，更期許打造屬於歌仔戲的創作新里程碑。《棲地木蓮．劫獄》取材自「目蓮救母」傳統故事、衍現代木蓮救母的概念重新編寫，在表演形式上也跳脫出戲劇非古即今的籌範，人物設計也是一大突破，加入有著記者與地獄使者雙重身分的角色，在人間以現代口吻表述，在陰間以古代戲曲模式表演，是一個兼具傳統與創新的戲劇程式。此製作陣容強大，音樂由梁啟慧原創設計與編曲，傳統編腔邀周煌翔操刀並於演出現場指揮帶領，導演由陳御弼執導，除音樂與戲的揉和外，更力邀劉冠良擔任武術設計，張雅婷為副導演與舞蹈設計，讓古代與現代間的肢體身段之美無縫融合，加上新銳服裝設計師張渝婕，並邀張哲龍舞台設計、車克謙燈光設計、王奕盛為影像投影設計，期讓視覺畫面的想像空間更具魔力。此外，演出陣容除尚和優演團隊外，更跨界邀請頂尖的音樂劇表演家—謝淳雅、林姿吟、蔡恩霖等人重磅加入，將為全劇激盪更令人驚豔的戲劇火花。場次：113／11／23（六）下午2：30、11／24（日） 下午 2：30地點：國家戲劇院購票：OPENTIX 兩廳院售票系統