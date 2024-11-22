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世界棒球12強超級循環賽，中華隊今天出戰美國隊，5局上潘傑楷夯出陽春砲，幫助中華隊取得3：1領先，這記全壘打是中華隊挺進複賽後首轟，本屆全隊累積第7轟，東京巨蛋現場掀起音浪，還有網友分享，「外野有人大喊『潘傑楷對不起』」。中華隊前3局，局局有攻勢，甚至擠到滿壘，但都打不回分數，終於4局上林家正、張政禹、陳晨威接連長打送回2分「破蛋」，接著5局上，潘傑楷夯出中外野陽春砲，幫助中華隊拉開3：1領先。潘傑楷今天排第五棒改守一壘，目前5局打完就已經累積2打數、2安打含1轟、1保送、1打點，有望繳出「猛打賞」成績單。潘傑楷在預賽「台日大戰」發生失誤，導致中華隊首局就掉分，打擊更是吞下2次三振，不過他在預賽對澳洲時打回中華隊首分，一吐怨氣，讓網友紛紛要獻上「道歉表」，這次炸裂東京巨蛋，讓現場台灣球迷嗨翻，網友分享「外野有人大喊『潘傑楷對不起』」，還有網友開玩笑說「喜提更多道歉表」。