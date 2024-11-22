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神達集團的神達近期股價漲勢強勁，從11月5日起，來到今（22）日高點86.8元，累計上漲近9成。主要是受惠於神達集團伺服器佈局引發外界關注，市場看好神達前景表現。今日漲勢也十分剽悍，以83元開出、上漲3.1元，盤中最高一度來到86.8元，再創歷史新天價，截至下午13點，爆出超過18萬張大量。神達持續鎖定伺服器解決方案，旗下神雲科技本月前往美國亞特蘭大SC24 展會，釋出一系列全新伺服器，整合最新的超微（AMD）EPYC 9005系列處理器、Instinct™ MI325X 加速器，以及英特爾（Intel） Xeon 6處理器與專業級圖形處理器，強化高效能運算（HPC）和人工智慧工作負載的運作效能。神雲科技表示，公司以多年伺服器的設計經驗，為資料中心與企業應用環境提供各式專業的伺服器平台，也積極投入研發液冷散熱方案、人工智慧、邊緣運算、開放式無線網路架構伺服器等產品，目標為客戶提供更先進、更節能的伺服器，創造更高的營運價值。法人預估，神達伺服器及車用電子業務本季將持續成長，第四季營收將優於上季，本季營收有機會挑戰單季歷史新高，帶動神達今年營收交出優於去年的成績，有望挑戰歷史新高。